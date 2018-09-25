Tokyo Game Show 300 bin video oyun tutkununu ağırlayacak

Dünyada iki buçuk milyar kişi video oyunu oynuyor. Bu rakamın 900 milyonu ise Asya'da.

300 bini aşkın video oyunu ve anime tutkunu ise her yıl Tokyo Game Show'da buluşup önümüzdeki yılın hit oyunlarını ve ekipmanlarını önceden test etme şansı buluyor.

State of Online Gaming'in 2018'de yaptığı araştırmaya göre 18-35 yaş arası video oyun meraklıları haftada ortalama altı saat oyun oynuyor. Televizyonda yayınlanan spor karşılaşmalarını izlemek yerine başkalarının video oyunları oynamasını internette izlemek gibi bir trend de var.

Araştırmaya katılanların üçte biri, hayatlarını kazanmaya yetse şimdiki işlerinden ayrılıp profesyonel video oyuncusu olmayı seçeceklerini belirtiyorlar.

Tahmini yıllık 137 milyar dolar satış ile uluslararası oyun endüstrisi film endüstrisini geçmiş durumda. Bu rakamın yüzde 90'ı cep telefonu gibi dijital oyunlardan geliyor.

2019'un en çok beklenen oyunlarından biri, başrollerinde Pirates of the Caribbean ve Toy Story'dekiler gibi sevimli Disney karakterlerinin oynadığı Kingdom Hearts III. Oyun, erkekler kadar kadınlara ve çocuklara da hitap edecek şekilde kurgulanmış.

Sega, Capcom, Playstation, Entertainment Arts gibi endüstri devleri Tokyo Game Show'da oyun hayranları için hiçbir masraftan kaçınmıyor.

İnsanlar sadece 15 dakika oynayabilmek için her standda en az 80 dakika sıra beklemek zorunda.

Yeni oyunlar kadar, favori eski oyunların yenilenmiş versiyonları ve serinin devamı niteliğindeki oyunlar da sergileniyor: Devil May Cry 5, Final Fantasy Christal Chronicles bunlardan birkaçı.

Candy Crush ve Angry Birds gibi boş vakit geçirmek için oynanan bedava oyunlar hala ilk sırada. Ancak dünyada 1 milyar kişi para verip oynayacağı, ciddi bağımlılık yaratan oyunları seviyor.

Bunlar arasında Role Playing Game (RPG) denen ve gerçekle hayalin karıştığı "hiper gerçek" oyunlar da var. Örneğin, Resident Evil II.