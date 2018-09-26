Fransa: İngiltere'nin kârlı çıkacağı bir Brexit anlaşması, AB için intihar olur

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Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma koşulları konusunda devam eden müzakerelerde AB'nin esneklik gösteremeyeceğini ifade etti.

Paris'te bir basın toplantısı sırasında kısaca 'Brexit' olarak adlandırılan İngiltere'nin AB'den çıkış sürecine dair soruları yanıtlayan Le Maire, "Bunu bu kadar katı bir biçimde ifade ettiğim için üzgünüm ama bizim açımızdan burada İngiltere'nin geleceğinden daha önemli bir durum söz konusu" dedi.

Le Maire, "AB vatandaşlarına AB'den ayrılıp tüm ayrıcalıklara sahip olmaya devam edebilecekleri mesajını verecek her eylem AB açısından intihar niteliğinde olur. O yüzden bu tür bir karar vermeyeceğiz" diye konuştu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire

İngiltere Başbakanı Theresa May, Temmuz ayında kamuoyuna açıkladığı planda AB ile ekonomik ilişkilerin sıkı bir şekilde devam etmesini öngörmüş ve İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasında gümrük kontrollerinin getirilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Bloomberg haber ajansına konuşan Avrupa Birliği yetkilileri kapalı kapılar ardında yapılan Brexit görüşmelerinde Fransa'nın hep katı bir tutum izlediğini ifade ediyor.

Blomberg'e konuşan yetkililer, "Fransa hükümeti müzakerelerde İngiltere'ye taviz verilmemesi gerektiğini savunuyor ve ortaya çıkacak anlaşmada İngiltere'nin zararlı çıkan taraf olduğunun açık bir şekilde görülebilmesini istiyor" diyor.

Brexit takvimi hangi aşamada?

İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den ayrılacak. Fakat 31 Aralık 2020'ye kadar bir "geçiş dönemi" olması konusunda taraflar arasında anlaşma sağlanmıştı.

Bu geçiş döneminde İngiltere'ye giden AB vatandaşları şu anda sahip oldukları hak ve güvencelere sahip olmayı sürdürecekler. Aynı şey AB ülkelerine giden, oralarda yaşayan ve çalışan İngiltere vatandaşları için de geçerli olacak.

Ancak AB ile İngiltere arasında süren müzakerelerde anlaşma sağlanamazsa herhangi bir geçiş dönemi olmayacak.

Anlaşmanın sağlanabilmesi için Londra - Brüksel hattında görüşmeler devam ediyor.

17 - 18 Ekim'de düzenlenecek olan AB liderler zirvesinin ana gündem maddesi Brexit müzakereleri olacak.

Bu zirve, İngiltere'nin üye ülkeler ile ortak bir metin üzerinde anlaşarak AB'yi terk etmesi için son fırsat olarak görülüyor. Ekim zirvesinde tarafların ilerleme kaydetmesi durumunda Kasım ayında bir AB liderler zirvesinin daha toplanması gündemde.