Fed faiz kararını bugün açıklıyor: Piyasalar ne bekliyor?

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Amerikan Merkez Bankası (Fed) bugün TSİ 21:00'de faiz kararını açıklayacak.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından faizin 25 baz puan yükseltilmesi bekleniyor.

Bugün faizleri yükseltmesi halinde Fed bu yıl üçüncü defa faiz artırma kararı almış olacak.

Fed bugün aynı zamanda ekonomiye ve faizlere dair yeni öngörülerini de açıklayacak.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell bir basın toplantısı düzenleyecek.

Piyasalar ve ekonomistler, faiz kararından ziyade Fed'in bundan sonrası için nasıl bir politika öngörüsü ortaya koyacağını bekliyor.

Daha şahin bir dil

Fed'in 2008 yılında başlayan küresel finansal krizden beri sürdürdüğü gevşek para politikasının sonuna gelmesi bekleniyor.

O yüzden bugün daha sıkı para politikasına işaret eden şahin bir dil kullanacağı düşünülüyor.

Fed'in Amerikan ekonomisine dair büyüme beklediğini açıklaması ve ekonomiyle ilgili olarak daha güven veren bir ton kullanması öngörülüyor.

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Toplantı öncesinde Fed politikalarını yansıtan, Amerikan hazinesinin 2 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş görüldü. Tahvil faizinin yüzde 2,84 seviyesine kadar çıkması 2008 yılından beri en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Fed'in bundan sonrasına dair nasıl bir faiz politikası ortaya koyacağı ve faizleri ne kadar yükselteceği beklenecek işaretler olacak.

Aynı zamanda Fed'in küresel ticaret savaşları yüzünden nasıl bir politika takip edeceği ve ekonomik yavaşlama bekleyip beklemediği de takip edilecek.

'Büyüme tahmini takip edilmeli'

Morgan Stanley Yatırım Yönetimi'nden Jim Caron, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Bence izlenecek tek bir şey var, şu an yüzde 1,8 olarak belirledikleri uzun vadeli büyüme tahminleri. Eğer bunu yüzde 1,9'a çıkarırlarsa, bu önemli bir sinyal olur" diyor.

Yine CNBC'ye konuşan Bank of America Merrill Lynch'in Fed'in kısa dönem faiz uzmanı olan Mark Cabana, "Fed'in ortaya çıkıp da faizleri artırma savaşı içinde olduklarını açıklayacaklarını sanmıyorum. Daha ölçülü bir şekilde konuşacaklar, 'Veriler güçlü ve biz de tahminlerimize güveniyoruz' diyecekler" yorumunda bulunuyor.

İkinci çeyrekte Amerikan ekonomisi yıllık olarak yüzde 4,2 büyüdü.

Birinci çeyrekte ise bu oran yüzde 2,2 olmuştu.

Fed'in bu yıl için belirlediği büyüme öngörüsü ise yüzde 2,8.

İşsizlik yüzde 3,9 seviyesinde. Ancak uzmanlar maaşlar ve enflasyon üzerinde daha fazla baskı yaratmadan bu oranı korumanın zor olduğunu düşünüyor.

Tüketici güveni ise 18 yılının en yüksek seviyesinde.

Goldman Sachs, Fed'in 2019 yılında dört defa faizleri artıracağını tahmin ediyor.