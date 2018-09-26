'Bebeği ölü doğan' Japon kadın cesedi yıllarca emanet dolabında sakladı

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da polis 49 yaşındaki bir kadını, ölü doğan bebeğini yıllarca bir istasyondaki bozuk parayla çalışan emanet dolabında sakladığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

Emiri Suzaki adlı kadının polise kendisinin teslim olduğu ve "dört ya da beş yıl önce" ölü bir bebek dünyaya getirmesinden sonra bebeğin cesedini dolapta sakladığını itiraf ettiği belirtildi.

Daha sonra polisin istasyondaki bir dolaba, plastik torbanın içinde konmuş, çürümüş bir bebek cesedi bulduğu duyuruldu.

Suzaki'nin yıllar boyunca, emanet dolabının ücretini ödemeye devam ettiği belirtildi.

Kyodo News'a göre Suzaki teslim olduğunda polise "Ölü bir bebek doğurduktan sonra panikledim ve cesetten kurtulamadığım için saklamaya başladım" dedi.

Japan Times gazetesi ise Suzaki'nin bebeğin cesedini Tokyo'daki Uguisudani Tren İstasyonu'nda bulunan emanet dolabına "dört ila beş yıl önce" koyduğunu yazdı.

Asahi Shimbun gazetesine göre emanet dolabına 24 saatliğine 1,80 ABD doları ödemek gerekiyor, ödenmeyen ücret 8,86 doları geçtiğindeyse dolapları işleten şirket dolabi açabiliyor ve içindekileri dışarı çıkartabiliyor.

İşsiz Suzaki'nin yanında kaldığı erkek bir tanıdığıyla tartışmasından sonra polise teslim olduğu bildirildi.

Polisin bebeğin doğumundan kısa süre sonra terk edildiğine inandığı ve ölüm sebebinin araştırıldığı kaydedildi.