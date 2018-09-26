ABD Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırdı

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ABD Merkez Bankası (Fed), iki günlük para politikası toplantısı sonrası beklentiler dahilinde politika faizinde 25 baz puan artırıma gitti.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Eylül toplantısının karar metninde, oy birliğiyle faizin yüzde 1,75 -2,00'den yüzde 2,00 - 2,25 aralığına yükseltilmesi kararı alındığı belirtildi.

Böylece Fed bu yıl üçüncü defa faiz artırdı.

Fed'in açıklamasına göre Aralık ayında bir, 2019'da üç ve 2020'de bir faiz artırımı daha yapılacağı öngörülüyor.

Piyasaların beklentisini karşıladı

Faiz artırımı kararı, piyasaların beklentisi yönündeydi.

Bloomberg'in haberine göre Fed'in kararı sonrası Dolar/TL kuru TSİ 21:05'te 6,06 seviyesinin altına düştü.

Öte yandan ekonomistler, faiz kararından ziyade Fed'in bundan sonrası için nasıl bir politika öngörüsü ortaya koyacağını bekliyor.

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Bu yılın ikinci çeyreğinde Amerikan ekonomisi yıllık olarak yüzde 4,2 büyümüştü. Birinci çeyrekte ise bu oran yüzde 2,2 olmuştu.

Fed'in bu yıl için belirlediği büyüme öngörüsü ise yüzde 2,8.

İşsizlik yüzde 3,9 seviyesinde. Ancak uzmanlar maaşlar ve enflasyon üzerinde daha fazla baskı yaratmadan bu oranı korumanın zor olduğunu düşünüyor.

Tüketici güveni ise 18 yılının en yüksek seviyesinde.

Goldman Sachs, Fed'in 2019 yılında dört defa faizleri artıracağını tahmin ediyor.