Trump'tan İdlib açıklaması: Türkiye bize çok yardımcı oldu

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ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta düzenlediği basın toplantısında, İdlib'e yapılacak operasyonun engellenmesinde payı olduğunu, yardımcılarına, "bunun olmasına izin vermeyin" talimatını verdiğini söyledi.

Trump yaptığı açıklamada "Türkiye'ye de teşekkür etmem gerekiyor" dedi.

17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında varılan İdlib mutabakatı sonrası olası bir askeri operasyon rafa kaldırılmıştı.

ABD Başkanı Trump, bir toplantıda Suriyeli bir kadının kendisi ile temas kurması sonrası haberdar olduğunu söylediği İdlib'e operasyon sürecine dair şunları söyledi:

"4 hafta önceydi. 3 milyon insanın yaşadığı şehri kuşattılar. Ve bu şehri bombalamaya başlayacaklardı. Ertesi gün bomalamaya başlayacaklardı. Sosyal medyada, 'Bunun olmasına izin vermeyin' mesajını paylaştım. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a talimat verdim. Milyonlarca insan kurtuldu. Bu konuda, bilmem açıklamalarımı duydunuz mu, İran'ın, Rusya'nın ve Suriye'nin de haklarını teslim ettim."

"İnsanlar benim hakkımı vermeyecekler bunu biliyorum ama insanlar biliyor, önemli olan bu." diyen Trump sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi daha küçük ölçekli bir operasyon söz konusu. Bunun olması söz konusu. Ama diğer türlüsü yapılsaydı, milyonlarca insan ölebilirdi. Ve söylemeliyim ki Türkiye de çok yardımcı oldu. Türkiye çok iyiydi. Türkiye süreçte bize çok yardımcı oldu"

Trump'tan 'iki devletli çözüm daha olası' açıklaması

Donald Trump basın toplantısında "bir emlak anlaşması" olarak tanımladığı Ortadoğu barış sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu ve iki devletli çözümden yana olduğunu açıkladı.

Trump, iki devletli bir çözümün daha olası olduğunu ve anlaşmanın bu yönde gerçekleşebileceğini kaydetti ve şöyle devam etti: "Eğer İsrailliler ve Filistinliler iki devletli bir çözüm istiyorlarsa buna tamam. Eğer iki devleti bir çözüm istiyorlarsa, benim için bu da tamam. Onlar mutluysa ben de mutluyum"

ABD Başkanı, İran'a yeniden uygulamaya konulan yaptırımlar konusunda da, "İran bana gelecek ve bir anlaşma isteyecekler." değerlendirmesini yaptı.