ABD Başkanı Trump: İki devletli çözümü olacağını düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump New York'ta düzenlediği basın toplantısında, "bir emlak anlaşması" olarak tanımladığı Ortadoğu barış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve iki devletli çözümden yana olduğunu açıkladı.

Trump, iki devletli bir çözümün daha olası olduğunu ve anlaşmanın bu yönde gerçekleşebileceğini kaydetti ve şöyle devam etti:

"Eğer İsrailliler ve Filistinliler iki devletli bir çözüm istiyorlarsa buna tamam. Eğer iki devleti bir çözüm istiyorlarsa, benim için bu da tamam. Onlar mutluysa ben de mutluyum"

Donald Trump, bu açıklamalarına ek olarak, İsrail - Filistin barışının Ortadoğu için ne denli önemli olduğunu anladığı bir toplantıya ilişkin anısını da anlattı.