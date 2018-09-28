Google hakkında bilmiyor olabileceğiniz 10 şey

Telif hakkı Google Image caption Larry Page ve Sergey Brin'in Stanford Üniversitesi'nde 1996'ta başladığı araştırma projesi Google, bir teknoloji devine dönüştü.

Google'dan önceki hayatı anımsıyor musunuz? Acilen bir bilgiye ulaşmanız gerektiğinde ne yapıyordunuz?

Bir kelimenin doğru yazılışı, bir restorana nasıl gidileceği, özel ürünler satan bir dükkan ya da bir dağın kıyısındaki çok bilinmeyen bir gölün adı. Her ne arıyor olursanız olun ilk yapacağınız şey Google'lamak.

Forbes'un verilerine göre Google'da her saniye ortalama 40 bin arama yapılıyor. Bu, günde 3,5 milyar arama anlamına geliyor.

Bu süreçte dünyanın en popüler arama motoru, arama motorunun çok daha ötesinde bir şeye; bir reklam platformuna, iş modeline ve durmak bilmeyen bir kişisel bilgi toplayıcısına dönüştü.

Evet, Google'de yaptığımız her aramayla şirket tercihlerimiz ve alışkanlıklarımız hakkında biraz daha çok şey öğreniyor. Peki, siz Google'ı ne kadar biliyorsunuz?

İşte Google hakkında sizi şaşırtabilecek bazı bilgiler.

1. Adı

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"Google nedir?" diye sorabilirsiniz. Bir zamanlar hiç bir anlamı yoktu.

Google aslında ardından 100 sıfır gelen 1 rakamını tanımlamak için kullanılan matematik terimi "googol"un yanlış yazılmış hali.

Şirketin ilk günlerinde bir yazılım mühendisinin ya da öğrencinin kelimeyi yanlış yazdığına dair doğruluğu biraz şüpheli hikayeler var.

Hikayelere göre hatalı yazım kabul görünce bu hali artık yapıştı.

2. 'Backrub' (Sırt masajı)

Telif hakkı Getty Images Image caption Backrub (Sırt masajı) - düşündüğünüz şey değil.

Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin aslında Google'ın adını 'Backrub' koymuştu.

'Sırt masajı' anlamına da gelen kelimenin bu bağlamda masajla bir ilgisi yok. 'Backrub' bir internet sitesine, başka bir internet sitesinin verdiği link anlamına gelen backlinklere göre sayfaları bulma ve sıralama sistemine verilen ad.

3. Dengesiz

Image caption İngilizce Askew (eğri) kelimesini google'da arattığınızda sayfa eğri bir hal alıyor.

Google'da her şey hep iş demek değil. Şakacılık da var.

Türkçe "çarpık, eğri" anlamına gelen "askew" kelimesini Google'layıp kendiniz görün.

4. Keçiler

Telif hakkı Getty Images Image caption Google çim biçme makineleri yerine keçi istihdam ediyor.

Google yeşil girişimleri desteklediğini söylüyor ve bunlardan biri de çim biçme makineleri yerine, keçilerin hizmetine başvurmak.

Google'ın California'daki büyük genel merkezindeki bahçelerin sık sık bakıma ihtiyacı var ve bu çevredeki çimlerle karnını doyuran 200 kadar keçi görmeniz mümkün.

Büyüyen bir şirket

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GMail, Google haritaları, Google Drive ve Google Chrome'u yaratan Google 2010'dan bu yana ortalama her hafta bir şirket satın alıyor.

Belki bilmiyor olabilirsiniz ama Android, Youtube, Waze ve AdSense aslında Google'ın.

6. Doodle'lar (Çiziktirmeler)

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Google'ın ilk doodle'ı, yani çiziktirmesi 30 Ağustos 1998'de bir "ofis dışındayız" mesajı olarak düşünüldü. Google'ın açılış sayfasındaki logosunun ikinci o harfinde yanan bir çöp adamdı.

Larry ve Sergey Nevada'daki Burning Man Festivali'ne gidiyorlardı ve kullanıcıların teknik sorunlarıyla ilgilenemeyecekleri mesajını vermek istiyorlardı.

Daha sonra doodle'lar önemli günler ve kişiler için kullanılan bir Google geleneği oldu.

7. Kaçırılmış bir fırsat olarak Google

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Larry ve Sergey 1999'da Google'ı bir milyon dolara satmaya çalıştı, ancak fiyatın daha da düşürülmesine rağmen alıcı çıkmadı. Google'ın şu anki değeri 300 milyar dolardan fazla. Birileri çok pişmanlık duyuyor olmalı.

8. Şirketin düsturu

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Şirketin başlangıçtaki düsturlarından biri "Habis olma".

Google'ın bu düstüra bağlı kalıp kalmadığına siz karar verin.

9. Yiyecek önemli, hem de çok

Telif hakkı Getty Images Image caption Google'ın genel merkezinde hep yiyecek bir şeyler var.

Forbes'a göre Google'ın kurucularından Sergey Brin, daha en başta Google ofislerinin yiyecekten 60 metreden daha uzak olmamasına karar verdi.

Şirketin ilk günlerinde daha mütevazı yiyecekler verilmesine karşın, şu anda Google çalışanları en kaliteli yiyeceklere ve kahvelere sahip.

10. Google'ın en iyi dostu

Telif hakkı Getty Images Image caption Google'da bir gün, yiyecek tepsisini beklerken...

Google çalışanları, hatta yeni işe başlayanlar bile köpeklerini işe getirmekte özgür. Ancak ofiste nasıl davranacakları ve tuvalet konusunda eğitimli olmaları şartıyla.