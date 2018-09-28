Endonezya'nın Sulawesi adasında 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 1 kişinin öldüğü en az 10 kişinin de yaralandığı deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

İlk depremin ardından 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Endonezya'nın meteoroloji kurumu, Orta Sulawesi ve Batı Sulawesi adalarında yaşayanları tsunami konusunda uyardı ve yüksek bölgelerin terk edilmesi çağrısında bulundu.

Depremin merkez üssü, Palu kentinin 78 kilometre kuzeyi.

Fay hattındaki Endonezya sık sık depremlerin meydana geldiği bir ülke.

Temmuz ve Ağustos aylarında yine Endonezya'nın Lombok adasında meydana gelen bir dizi depremde 500 kişi hayatını kaybetmişti.

2004 yılında Endonezya'nın Sumatra adasında deprem sonrası meydana gelen tsunamide de 13 ülkede 226 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Bu kişilerden 120 binden fazlası Endonezya'da yaşıyordu.