İran'da sahte içki nedeniyle 42 kişi öldü, 16 kişi kör oldu

Telif hakkı Getty Images Image caption İran polisi yasa dışı içkiyi imha ediyor (arşiv fotoğrafı).

İran hükümeti, ülkede içeriği yanlış bir şekilde üretilen sahte içki nedeniyle 42 kişinin öldüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Iraj Harirchi, söz konusu içki nedeniyle 16 kişinin kör kaldığını, 160 kişinin diyalize alındığını söyledi.

Son üç hafta içinde sahte içki zehirlenmeleri nedeniyle beş ayrı eyalette en az 460 kişi hastanelik oldu. Son olarak 19 yaşındaki bir genç kadın yaşamını yitirdi.

Alkolün yasak olduğu ülkede ev yapımı ya da kaçak içki tüketiliyor.

İçki yapımında bazen etil alkol yerine metil alkol kullanıldığı bunun da zehirlenmelere neden olduğu belirtiliyor.

BBC Farsça Servisi'nden Rana Raimpur, sahte içkinin İran'da ölüm ve yaralanmalara neden olmasının yeni bir şey olmadığını ancak olayın farklı eyaletlerde yaşanmasının ve ölüm rakamlarının yüksek olmasının şaşırtıcı olduğunu aktarıyor.

BBC Farsça Servisi'ne konuşan uzmanlar, ABD'nin nükleer anlaşmasından çekilmesinin yarattığı ekonomik sorunların olayda payının olabileceğini belirtiyor.

Uzmanlara göre, İran para biriminin dolar karşısında derğer kaybetmesi, insanları yurtdışından getirilen kaçak içkiler yerine ev yapımı, ucuz içkilere yöneltmiş olabilir.

İran'daki ceza kanununa göre, bir Müslümanın alkol tüketmesi durumunda 80 kırbaç cezasına çarptırılması gerekiyor.