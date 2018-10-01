Macron'un yer aldığı fotoğraf karesindeki orta parmak hareketi tartışma yarattı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un birlikte fotoğraf çektirdiği bir kişinin, fotoğraf çekilirken orta parmak hareketiyle poz vermesi tartışma yarattı.

Fotoğraf, Macron'un, Karayipler'deki Saint-Martin adasının Fransa'ya bağlı bölümünü ziyareti sırasında çekildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen, sosyal medya paylaşımını 'affedilemez' diyerek eleştirdi.

@MLP_officiel tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin On ne trouve même plus de mots pour exprimer notre indignation.

La France ne mérite certainement pas cela. C’est impardonnable ! MLP pic.twitter.com/Lvf2k8cO8S — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 30 Eylül 2018

Macron ise fotoğrafı, "Her ne sorunları olursa olsun tüm Fransız cumhuriyeti çocuklarını seviyorum" açıklamasıyla savundu.

Fotoğrafta el işareti yapan gencin yakın zamanlarda hapisten çıktığı belirtiliyor.

Fransız lider, bu hareketi yapmasından sonra genci, 'avarelik yapmayı bırakması ve hayatında daha fazla yanlış yapmaması' yönünde uyardığını söyledi.

Aktardığına göre Macron gence, "Annen bundan daha iyisini hak ediyor" dedi.

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Macron, "Bunu yapabildi çünkü onlara güven verdim, onlara saygı gösterdim. Bu bizim cumhuriyetimiz" dedi.

Le Pen ise 'ne kadar kızgın olduklarını ifade edecek bir kelime bulunmadığını' belirtti ve ekledi: "Fransa bunu hak etmiyor."

Merkez sağ parti Cumhuriyetçiler'in üyesi Valerie Boyer ise tepkisini "Kendine gel Sayın Cumhurbaşkanı" sözleriyle gösterdi.

Olay, Fransız liderin, dört günlük Saint-Martin gezisinde geçen yılki kasırgadan etkilenen ada sakinleriyle görüşmesi sırasında yaşandı.

Macron, kasırga ardından yürütülen yardım ve yeniden imar çalışmalarına tepki gösterdi ve bu faaliyetler içindeki şirketleri işlerini ağırdan almakla suçladı.