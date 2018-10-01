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Endonezya'nın Sulawesi adasında Cuma günü meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor.

Endonezya Acil Müdahale Kurumu, en az 844 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ancak yardım ekiplerinin, uzak bölgelere ulaşmasıyla birlikte bu sayının daha da artmasından enşie ediliyor.

Yetkililer 7,5 büyüklüğündeki depremin başta düşünülenden çok daha geniş bir bölgeyi etkilediğini söylüyor.

Endonezya Acil Müdahale Kurumu Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Pazar günü düzenlediği basın toplantısında, çok sayıda kişinin yıkılan binaların enkazı altında kaldığının bildirildiğini söyledi.

Sutopo Purwo Nugroho deprem sonrası oluşan tsunami dalgalarının yüksekliğinin de 6 metreyi aştığını belirtti.

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Palu kentinde enkaz kaldırmak için iş makinesi ve kepçe bekleyen arama ve kurtarma ekipleri enkazları elleriyle kazıyor.

Depremden en çok etkilenen yerleşim birimlerinden Donggala kasabasında ise hasarın boyutu henüz bilinmiyor.

Cesetlerden çevreye hastalık yayılmasından endişe eden yetkililer, hayatlarını kaybedenlerin toplu mezarlara gömülmesi için çalışmalara başladı.

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Uluslararası yardım kabul edilecek

Endonezya Yatırım Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun uluslararası yardım almayı kabul ettiğini duyurdu.

Tayland ve Avustralya gibi ülkeler de Endonezya'ya yardım teklif etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Twitter'dan yaptığı açıklamada Endonezya'ya başsağlığı diledi ve "Türkiye, Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" yazdı.

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BBC'den Şeref İşler Palu'dan bildiriyor:

Bu deprem, Endonezya'nın altyapı sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Deprem bölgesine ulaşmak için ancak yarıladığımız 15 saatlik Makassar - Palu yolunda sıklıkla okyanusa bitişik ahşap evlerle karşılaştık. Bu evlerin deprem veya tsunamiye dayanması düşünülemez.

Yol oldukça kalabalık çünkü uçuşlar güvenilir bir çizelgeyle işletilemiyor; zira Palu havalimanı açılınca yardım uçaklarının tüm pisti işgal etmesi havalimanın kısa süreliğine kapanmasına neden oldu.

Ama bu yolda Endonezya'nın diğer yanını, insanlarının sıcaklığını görmek mümkün. Nereye gidersek gidelim "Palu için dua edin" yazıları taşıyıp bağış toplayan kişilerle karşılaşıyoruz. Bir köyde gençlerin bağış amaçlı metal müzik konserini muhafazakâr kişiler bile dinlemekteydi.

Ama ülkenin genel altyapı sorununu özetleyen bir olay varsa o da şu: Endonezya hükümeti bugün BBC'ye yaptığı açıklamada tsunami erken uyarı sisteminin çalışmadığını doğruladı.

Doğal afetlerin sıklıkla vurduğu bir ülkede ölümlerin azalması için kurulan bir sistemin mali zorluklardan dolayı görevini yerine getirememesi oldukça üzücü.

Ama hayatlarının en kötü haberini alanlar için bu itiraf bir şey ifade etmiyor.

Depremin vurduğu Palu'ya uzanan 15 saatlik yolda karşılaştığımız bir kişi bunun bir örneği.

Bir akrabasının ölüm haberini alan yaşlıca bir mühendis, diğer 10 akrabasının akıbetini öğrenmek için yollara düşmüş. Uçsuz bucaksız Makassar - Palu yolunda endişeli bir şekilde arabasını sürüyor. "Çok üzgünüm" diyip elimi omzuna koyduğumda mırıldanıyor: "Başka çarem mi var?"

Kızılhaç: Durum çok daha kötüleşebilir

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün tahminlerine göre deprem ve tsunaminden yaklaşık 1 milyon 600 bin kişi etkilenmiş olabilir.

Örgütten yapılan açıklamada, "Halihazırda bir trajedi var. Ancak durum çok daha kötüleşebilir" denildi.

Fay hattındaki Endonezya sık sık depremlerin meydana geldiği bir ülke.

Temmuz ve Ağustos aylarında yine Endonezya'nın Lombok adasında meydana gelen bir dizi depremde 500 kişi hayatını kaybetmişti.

2004 yılında da Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında meydana gelen depremin tetiklediği tsunami nedeniyle Hint Okyanusu şeridi boyunca 226 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Bu tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin 120 bini Endonezya'daydı.

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