Telif hakkı Getty Images

Fransız şarkıcı Charles Aznavour 94 yaşında hayatını kaybetti. 80 yıllık kariyeri boyunca Aznavour'un 180 milyon albümü satılmış ve sanatçı 60'tan fazla filmde rol almıştı.

3 kez evlenen ve 6 çocuk sahibi olan Charles Aznavour, Paris'te 1915 olaylarının ardından kaçan ve yeni bir yaşama başlamak için Fransa'nın başkentine giden Ermeni anne-babanın çocuğu olarak dünyaya gelmişti.

Yoksul bir göçmen olarak büyüyen Aznavour'un şarkı sözlerinde bu deneyim anlatılıyordu.

Charles Aznavour 7 farklı dilde 1200 farklı şarkı kaydetti ve 94 ülkede konser verdi.

Fransa'ya Gürcistan'dan göç eden babası Mişa Aznavuryan şarkıcı, Adapazarı'ndan göç eden annesi Knar Aznavuryan ise oyuncuydu.

Küçük yaşta tiyatroyla tanışan Aznavour henüz 9 yaşındayken oyunlarda rol alıp şarkı söylemeye başladı.

Küçük kumpanyalarda şarkı söyleyerek başlayan kariyerinin dönüm noktası ünlü Fransız şarkıcı Edith Piaf'la tanışması oldu.

Aznavour, Piaf'la birlikte Amerika'ya ve Avrupa'nın çeşitli kentlerine düzenledikleri turneler sonucu dünyaca ünlü bir şarkıcıya dönüşmüştü.