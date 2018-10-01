Eski Bağdat Güzeli öldürüldü, eski Irak Güzeli tehdit edildi: 'Sıradaki sensin'

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22 yaşındaki eski Bağdat Güzeli Iraklı manken Tara Fares kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü. Fares'ten sonra eski Irak Güzeli Şeyma Kasım da sosyal medyada ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

2015 Irak Güzeli Şeyma Kasım, sosyal medyada canlı yayımladığı videoda telefonuna "Sıradaki sensin" şeklinde bir mesaj geldiğini söyledi.

Şeyma Kasım, ülkesinde tanınmış bazı kadınların "tavuklar gibi katledilmekle" tehdit edildiğini belirtti.

Kasım, Bağdat'ta öldürülen Fares'i "şehit" olarak nitelendirdi.

2,7 milyon takipçisi olan Instagram fenomeni Şeyma Kasım dar kıyafetleri içinde farklı saç modellerinin ve dövmelerinin fotoğraflarını paylaşıyor.

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi olan Fares, Bağdat'ta kendisini güvende hissetmediği için Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de yaşıyor, bazen başkent Bağdat'ı ziyaret ediyordu.

Yerel medyaya göre Fares, öldürülmeden önce sosyal medyada radikal grupların hedefindeydi.

İki ayda 4 tanınmış kadın hedef alındı

Fares cinayeti, geçtiğimiz 2 ayda Irak'ta tanınmış kadınların hedef alındığı olaylardan sadece biri.

Perşembe günkü cinayetten 2 gün önce de, insan hakları aktivisti Suad el Ali, Basra'da vurularak öldürülmüştü.

Ağustos ayında ise Fares'in sosyal çevresinden olduğu belirtilen iki ayrı güzellik salonunun sahipleri Rafeef el Yaseri ile Raşha El Hasan, birer hafta arayla evlerinde ölü bulunmuşlardı.

Bu cinayetlerin arasında bağlantı olup olmadığı netlik kazanmadı.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi ise bu suçların planlı olduğu izleniminde olduğunu söyledi, soruşturma emri verdi.