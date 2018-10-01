Venedik'te dev yolcu gemilerine karşı fişek ve yumurtalı protesto

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İtalya'nın Venedik kenti sakinleri, dev yolcu gemilerinin kentin ünlü kanallarına girişini protesto etmek için onlarca kayık ve tekneyle bir eylem düzenledi.

"Büyük Gemilere Hayır" (No Grandi Navi) komitesi tarafından organize edilen dünkü eylemde, küçük tekne ve kayıklar kentin en önemli kanallarından olan Giudecca Kanalı'nı doldurdu. Kanalın kıyısında da yüzlerce kişi protestoya destek verdi.

Giudecca Kanalı'ndaki büyük gemilere yaklaşan göstericiler, fişek ve sis bombalarının yanı sıra gemilere yumurta atarak protestoda bulundu.

Büyük Gemilere Hayır Komitesi'nin yayınladığı videolarda göstericilerin bir cruise gemisine yaklaşarak "Şehri mahvediyorsunuz! Utanın!" diye bağırdığı duyuluyor.

Venedik sakinleri ve çevre örgütleri, büyük cruise gemilerinin zaten kırılgan yapıda olan kanallara zarar verdiğini, kirliliğe yol açtığını ve kenti "lunaparka çeviren bir turizm modelini" güçlendirdiğini savunuyor.

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UNESCO uyarmıştı

Lagüne kurulu, su kanallarıyla çevrili Venedik'in zemininin hassas yapısı nedeniyle büyük gemilerin kanallara ve lagüne zarar vererek kentin geleceğini tehlikeye attığı belirtiliyor.

"Büyük Gemilere Hayır" grubu, cruise gemilerinin lagünde zemin erozyonunun yanı sıra hava ve su kirliliğine ve sürdürülemez bir kitlesel turizm türüne neden olduğunu vurguluyor.

Ayrıca büyük gemilerin yarattığı dalgaların küçük tekneler için tehlike teşkil ettiği de belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) bağlı Dünya Mirası Komitesi de Venedik'le ilgili bu endişeleri destekleyerek gerekli önlemler alınmazsa kentin "tehlike altındaki yerler" listesine alınabileceği uyarısında bulunmuştu.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi, 2014 tarihli kararında "orta boy motorlu tekneler ve yüksek tonajlı gemilerin lagün yatağında erozyona neden olmasının" endişe verici olduğunu belirtmiş ve İtalyan devletini, "en büyük gemi ve tankerlerin lagüne girişini yasaklamaya" çağırmıştı.

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İktidar ortağına 'Vaatlerini unuttun' suçlaması

Büyük yolcu gemilerinin kanallara girişine izin verilmesi Venedik'te yıllardır tepkilere neden oluyor.

Politikacılar zaman zaman bu konuda vaatlerde bulunsalar da nihai bir çözüme henüz ulaşılmış değil.

Dünkü gösteriye katılanlar da hükümete artık bu konuda adım atması çağrısı yaptı.

Özellikle iktidar ortağı 5 Yıldız Hareketi, seçim kampanyası döneminde çevreyle ilgili vaatlerde bulunmasına rağmen iktidara gelince bu vaatleri unutmakla suçlandı.

Kentte geçen yıl yapılan sembolik bir referandumda kent halkının yüzde 98'i, Venedik Lagünü'ne cruise gemilerinin girişinin yasaklanması yönünde oy kullanmıştı.