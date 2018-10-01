Telif hakkı AFP Image caption James P Allison ve Tasuku Honjo

2018 Nobel Tıp Ödülü, kanser tedavisinde geliştirdikleri yöntemler nedeniyle ABD'li bağışıklık sistemi uzmanı James Allison ve aynı alanda çalışan Japon bilim adamı Tasuku Honjo'ya verildi.

İsveç Nobel Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "James Allison and Tasuku Honjo, bağışıklık sisteminin frenlenmesine yönelik farklı stratejilerin kanser tedavisinde nasıl kullanılabileceğini gösterdi" denildi.

Bilim insanları 1 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.

Nobel ödülleri, dinamidin mucidi, iş adamı Alfred Nobel'in vasiyetiyle 1901'den beri veriliyor.

İsveç Nobel Vakfı, önce Fizyoloji ya da Tıp ödülünün sahibini açıklıyor.

Skandalın odağındaki fotoğrafçıya tecavüz suçundan 2 yıl hapis

Bu yıl, Nobel Edebiyat Ödülü ise jüri üyelerinden Katarina Frostenson'un eşi Fransız fotoğrafçı Jean-Claude Arnault'nun 19 kadına cinsel tacizle suçlandığı skandal nedeniyle verilmeyecek.

Skandalın odağındaki 72 yaşındaki Jean-Claude Arnault, 2011'de bir kadına tecavüz suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başkent Stockholm'de görülen davada mahkeme, tecavüze uğrayan kadına da tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.

Komitenin bazı üyeleri, Nobel Akademisi'nin skandalla ilgili tavrından dolayı üyelikten çekilmişti.