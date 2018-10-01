Yunanistan'da sermaye kontrolüne son verildi

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Yunanistan'da ekonomik krize karşı verilen mücadele çerçevesinde ilan edilen sermaye denetimine bugün itibarıyla son verildi.

Mevduat sahipleri, bundan böyle gerek hesap bulundurdukları bankalardan gerekse ATM'lerden istedikleri kadar nakit çekebilecek.

Yurt dışına kişi başına 10 bin euro nakit çıkarılabilecek.

Ülke dışındaki Yunanistan vatandaşları da ATM'lerden en fazla 5 bin euro nakit çekebilecek.

Yunanistan Merkez Bankası, internet üzerinden yapılan alışverişlere uygulanan sınırlamaların ve yasaklamaların da kaldırıldığını açıkladı.

Hükümet, 2015 yılında doruğa çıkan ekonomik kriz nedeniyle bankalardan para çekmeye sınırlama getirmişti.

Başta günde 50 euro sınırı vardı

Mevduat sahipleri ilk dönemlerde günde 50 Euro'dan fazla nakit çekemiyordu.

Aşamalı olarak serbest bırakılan sermaye kontrolünün kaldırılmasının, Yunanistan ekonomisinin düzlüğe çıkmaya başlamasıyla ve AB ile IMF'nin Yunanistan'a uyguladığı tasarruf programlarının sona ermesiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Yunanistan'ın kredi notunun artmasıyla borçlanmak için uluslararası para piyasalarına çıkması beklenen Atina yönetimi, yabancı yatırımların artırılması amacıyla yatırımcılara bir dizi kolaylık da sağlamaya başladı.