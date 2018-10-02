Trump: FBI, Kavanaugh ile ilgili istediği kişinin ifadesini alabilir

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ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği Yargıç Brett Kavanaugh hakkındaki cinsel taciz ve saldırı iddialarını soruşturan Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) istediği kişiyi sorguya çekebileceğini ancak soruşturmanın bir 'cadı avına' dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi.

Trump "FBI, konuyla ilgili çok kapsamlı bir araştırma yürütebilir" dedi ve soruşturmanın olabildiğince hızlı yapılmasını istediğini belirtti.

ABD basınında yer alan bazı haberlerde, Beyaz Saray'ın soruşturmayı kısıtlamak istediği iddia edilmişti.

FBI son olarak Yargıç Kavanaugh'un çocukluk arkadaşı Mark Judge'ın ifadesini aldı.

Judge'ın halen devam eden ifade süreci, soruşturma açısından kilit önemde. Kavanaugh'u kendisine tecavüz etmeye çalışmakla suçlayan Profesör Christine Blasey Ford, olay yaşandığı sırada Kavanaugh ve Judge'ın birlikte olduğunu belirtmişti.

Palo Alto Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü olan Ford, 1982 yılında Maryland'de lise öğrencisi oldukları sırada, Kavanaugh 17, kendisi de 15 yaşındayken bir partide yaşandığını iddia ettiği olayın detaylarını, geçen hafta Senato Adalet Komisyonu'nda verdiği ifadede anlatmıştı.

Judge ise söz konusu partiyi hatırlamadığını iddia etmişti.

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Kavanaugh ise Senato Adalet Komisyonu'nda verdiği ifadede, Profesör Ford'un cinsel saldırı iddialarını reddetti ve iddaların "hesaplı ve organize bir siyasi darbe" olduğunu savundu.

İfadeleri dinleyen ABD Senatosu Adalet Komisyonu, cinsel saldırıyla suçlanan Yargıç Kavanaugh'ın Yüksek Mahkeme üyeliğini Cuma günü yapılan oylamada onaylamıştı.

Kavanaugh için Senato Genel Kurulu'nda da oylama yapılacak. Oylamanın bu hafta yapılması bekleniyor ancak FBI soruşturması nedeniyle ertelenebilir. FBI'dan soruşturmayı Cuma gününe kadar tamamlaması istendi.