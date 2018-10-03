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New York eyaleti vergi dairesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1990'larda ailesinin milyonlarca dolar vergi kaçırmasına yardım ettiğine dair New York Times gazetesinde yer alan haberin ardından, inceleme başlatıldığını doğruladı.

Haberde, Trump'ın babasının emlak imparatorluğundan bugünün parasıyla en az 413 milyon dolar aldığı, bunun büyük kısmının 1990'lardaki vergi usulsüzlükleriyle kazanıldığı iddia ediliyor.

Trump ailesinin 90'lardaki bazı vergi hareketlerinin şüpheli, bazılarının ise "tam olarak dolandırıcılık" olduğu belirtiliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, birçok detayın verildiği haberi "yanıltıcı bir saldırı" olarak niteledi ve söz konusu işlemlerin "onyıllar önce" ABD Vergi İdaresi (IRS) tarafından onaylandığını ifade etti.

Trump konuyla ilgili açıklama yapmadı ancak avukatı Charles Harder "Hiçkimsenin bir sahtekarlık ya da vergi kaçakçılığı yaptığı yok. New York Times'in yanlış iddialarını dayandırdığı unsurlar aşırı derecede hatalı" dedi.

New York eyaleti vergi dairesi BBC'ye yaptığı açıklamada "New York Times haberinde yer alan iddiaların incelendiğini ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü" belirtti.

New York Times, haberde yer alan iddiaların uzun yıllar önce yaşanmış olması nedeniyle Başkan Trump'ın ceza almasının çok zor olduğunu ancak 'vergi sahekarlığı' cezalarında zaman aşımı olmadığını belirtti.

Haberdeki iddialar neler?

ABD Başkanı Trump sıklıkla tüm servetini kendisinin yaptığını, babasının emlak imparatorluğundan çok az yardım aldığını iddia ediyor.

Ancak New York Times'ın yürüttüğü ve 100 binden fazla belgenin incelendiği özel araştırmada, Trump'ın babasının şirketlerinden yaklaşık 413 milyon dolar para devraldığı belirtiliyor.

"Trump henüz 3 yaşındayken, babasının imparatorluğu üzerinden, bugünün parasıyla yılda 200 bin dolar kazanıyordu. 8 yaşında ise bir milyonerdi."

Telif hakkı Getty Images Image caption Donald Trump'ın babası Fred Trump, New York'ta bir emlak imparatorluğu kurmuştu (Fotoğraf: 1988, The Plaza Hotel, New York)

Haberde Trump'ın üniversiteden mezun olduktan sonra babasından her yıl yaklaşık 1 milyon dolar almaya başladığı, bu miktarın Trump 40'lı ve 50'li yaşlarına geldiğinde yıllık 5 milyon doları bulduğu bildiriliyor. New York Times bu paranın Trump'a gelme nedeninin, ailesinin vergi kaçırmasına yardım etmek olduğunu iddia ediyoe.

"Bu paranın çoğu Trump'a geliyordu çünkü ailesinin vergi kaçırmasına yardımcı oluyordu. O ve kardeşleri, ebeveynlerinin hediye ettiği milyonlarca doları gizleyebilmek için sahte bir şirket açmıştı."

Haberdeki bir diğer iddia da Trump'ın babasının milyonlarca dolarlık uygunsuz vergi indirimi almasına yardımcı olduğu. Bunu, sahip oldukları emlakların değerini yüzmilyonlarca dolar az gösterme yoluyla vergi miktarını düşürerek yaptığı iddia ediliyor.

New York Times'in haberinde öne çıkan iddialar şöyle:

Başkan'ın vefat etmiş olan ebevenyleri, Fred ve Mary Trump çocuklarına 1 milyar dolardan fazla para transferi yapmıştı. Vergi kayıtları bu transfer için 52.2 milyon dolar vergi ödendiğini gösteriyor, ancak asıl vergi miktarının 550 milyon dolar civarında olması gerekiyordı. Başkan'ın kardeşi Robert Trump iddialar karşısında yaptığı açıklamada "Tüm uygun hediye ve emlak vergileri kayıtlarda ve gerekli olan vergileri ödenmiştir" dedi.

Trump kendi işini kurarken 1 milyon dolarlık küçük bir kredi aldığını ve faiziyle geri ödediğini iddia etmişti. Ancak gazeteye göre Fred Trump oğluna bugünün parasıyla 140 milyon dolardan fazla sermaye verdi ve Donald Trump bunun büyük kısmını geri ödemedi.

Gazete iddiaları ne gibi belgelere dayandırıyor?

New York Times, haberdeki iddialara dayanak olarak mal beyanı belgelerini ve banka ekstresi gibi bazı gizli dökümanları gösteriyor.

Bunlar arasında Fred Trump'a, şirketlerine ve birçok diğer Trump ortaklığına dair vergi iadesi belgeleri de bulunuyor.

Trump'ın şahsi vergi iadeleri de dahil mi?

New York Times, Donald Trump'ın kişisel vergi iade kayıtlarını görmediklerini, Trump'ın bu belgeleri - önceki ABD başkanlarının aksine - yayınlamayı reddettiğini belirtiyor.

Gazetede yayımlanan belgeler Trump'ın yakın zamandaki işlerine dair çok az bilgi içeriyor.

Ancak gazete, inceledikleri vergi iadesi belgelerinin, ailesinin ticari ilişkilerinin Trump'ı yıllar içinde nasıl zenginleştirdiğini gösteren bir tablo ortaya çıkardığını yazıyor.