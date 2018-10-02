Barcelona'da ayrılıkçılar polisle çatıştı

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İspanya'nın Katalonya bölgesindeki tartışmalı bağımsızlık referandumunun yıldönümünde binlerce kişi bölgedeki büyük kentlerde eylem yaparken, Barcelona'daki protestoda eylemciler ve polis arasında çatışma çıktı.

Barcelona'daki yürüyüşe 180 binden fazla protestocu katıldı.

Katalan bölge parlamentosunun önünde, protestocuları dağıtmak isteyen polis ve eylemciler arasında çatışma oldu.

Yüzlerce protestocu da yüksek hızlı tren hattını saatlerce işgal etti, yollar ve otoyollar da kapandı.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de bağımsızlık referandumu yapılmış ve bölgenin ayrılıkçı yönetimi 27 Ekim'de bağımsızlık ilan etmişti.

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Ancak İspanya Anayasa Mahkemesi referandumu yasadışı ilan etmiş ve Madrid hükümeti bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamıştı.

Referandum günü, polis ve insanların oy kullanmasını engellemeye çalışan polis arasında arbede çıkmıştı.

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Referandumun yıldönümündeki eylemler, İspanya'dan ayrılmayı talep eden Cumhuriyeti Savunma Komiteleri (CDR'ler) tarafından organize edildi.

CDR'ler Barcelona ve Figueres arasındaki tren seferlerini, Lleida ve Barcelona'da şehir içi trafiği ve Barcelona Madrid otobanında araç geçişini engelledi.

CDR grupları ayrıca aralarında Londra ve Paris'in de bulunduğu dünyanın farklı kentlerinde eylemler yapmıt.

'Baskıyı sürdürmek '

İspanya geçen Haziran ayında Madrid'den doğrudan geçici yönetime son vermiş ve Quim Torra liderliğindeki yeni bir Katalan milliyetçisi yerel yönetim işbaşına gelmişti.

Katalonya'nın kuzeyindeki Sant Julia de Ramis'te bir konuşma yapan Torra, eylemcileri "baskıyı sürdürdükleri için" övdü.

Torra, bağımsızlık referandumunun ardından Belçika'ya kaçan Carles Puigdemont'un yerien işbaşına gelmişti.

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Kendisi de bir Katalan olan İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borell, bölgede kamu düzenini sağlama görevinin Torra ve bölgesel Katalan yönetimine düştüğünü söyledi.

Borell "Biz gerilimi azaltmaya çalışmaya devam edeceğiz ve herkesten sorumluluklarını yerine getirmesin talep edeceğiz" diye konuştu.

Bir kamuoyu yoklamasına göre Katalanlar'ın yüzde 46,7'si bağımsızlığa destek verirken, yüzde 44,9'u karşı çıkıyor.

İspanya Yüksek Mahkemesi, ülke dışında bulunan Puigdemont ve beş yardımcısı hakkındaki Avrupa çapında yakalama emrini geri çekmişti.

Ancak haklarındaki suçlamalar devam ediyor ve İspanya'ya döndükleri takdirde hala tutuklanabilirler.