Telif hakkı Getty Images Image caption Orri Pall Dyrason 1999'tan bu yana grupta davul çalıyordu.

Ünlü İzlandalı rock grubu Sigur Ros'un davulcusu Orri Pall Dyrason, hakkında tecavüz suçlaması yapılmasının ardından gruptan ayrıldı.

Los Angeleslı ressam Meagan Boyd, daha sonra sildiği Instagram paylaşımında, 2013'te aynı yatağı paylaşırlarken Dyrason'ın kendisine iki kez tecavüz ettiğini söylemişti.

Grubun Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Dyrason'ın "çok ciddi" iddialarla "mahrem" bir şekilde başa çıkabilmesi için gruptan ayrılma talebinin kabul edildiği belirtildi.

Dyrason da kendisini bir Facebook paylaşımıyla savundu.

Arkadaşlarına ve ailesine kendisine duydukları güven için teşekkür eden Dyrason "hakkında yapılan ağır suçlamalara karşın" insanlardan "sakin kalmalarını" istedi ve iddiaların "bir mahkemede dile getirilmediğini vurguladı. Dyrason, "Megan'ın internetteki iddialarına karşı benim sözlerim" dedi.

Dyrason ayrıca "Bu ağır iddiaların grubu ve son yıllarda yapılan önemli ve güzel işleri etkilemesine izin veremem" ifadelerini kullandı.

Amerikan müzik dergisi Rolling Stone ise Boyd'un sildiği Instagram paylamışında "Dyrason Los Angeles'ta albüm kaydettikleri sırada kendisiyle geçirdiğim bir gecede bana iki kez tecavüz etti" yazdığını duyurdu.

Boyd, tecavüzü 6 yıl boyunca ihbar etmediğini ve birçok nedenden dolayı sessiz kaldığını anlattı.

Megan Boyd ayrıca paylaşımında "Hiç kimsenin bana inanmayacağını düşündüm. Kendisine güvendiğim, bir grupta çaldığı için ve bir sanatçı olarak kendisini sevdiğim ve saygı duyduğum için sorumsuz davrandığımı hissettim" dedi.

Boyd, Profesör Christine Blasey Ford'un, ABD Yüksek Mahkemesi adayı Yargıç Brett Kavanaugh aleyhinde verdiği ifadenin kendisine ilham verdiğini de kaydetti.

1999'da gruba katılmıştı

Sigur Ros grubu 1994'te İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te kuruldu. Grup sonuncusu 2013'te olmak üzere altı albüm çıkarttı.

Dyrason grubun ikinci albümünü çıkarttığı 1999 yılında davulcunun ayrılmasından sonra gruba katılmıştı.