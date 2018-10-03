Ünlü Fransız gangster Faid yakalandı

Telif hakkı IBO/SIPA/REX/Shutterstock Image caption Redoine Faid'in 2010'da çekilen fotoğrafı

Fransa'da Temmuz ayında helikopterle hapishanenin avlusundan kaçırılan ünlü gangster Redoine Faid yakalandı.

Polis, ülkenin en çok arananlar listesinin başında bulunan Faid'in Paris'in kuzeyinde erkek kardeşi ve iki adamla birlikte yakalandığını duyurdu.

46 yaşındaki Faid, ilk kez 1998'deki bir silahlı soygundan sonra hapse girdi.

2009'da şartlı tahliyeden yararlanarak hapisten çıkan soyguncu, iki yıl sonra yeniden tutuklandı.

Hapishaneye geldikten 30 dakika sonra kaçtı

Faid 2013'te, Sequedin hapishanesine getirildikten 30 dakika sonra kapıları dinamitle havaya uçurarak ve rehin aldığı dört gardiyanı canlı kalkan olarak kullanarak kaçtı. Faid altı hafta sonra yakalandı.

Telif hakkı AFP Image caption Redoine Faid memleketi Creil'de yakalandı.

2017'de daha önce gerçekleştirdiği bir soygundan da 18 yıl hapis cezası aldı. 2018'de temyiz başvurusundan sonuç alamadı ve bu kez 25 yıl hapse mahkum edildi.

Temmuz'da hapishanenin avlusuna helikopterle inen üç silahlı adamının yardımıyla firar etti.

'Gangsterliği Hollywood filmlerinden öğrendim'

Gangsterliği Al Pacino'nun Scarface (Yaralı Yüz) gibi filmlerinden öğrendiğini ve bazı soygunlarında bunlardan ilham aldığını söyleyen Faid, Paris'teki bir film festivalinde Heat (Büyük Hesaplaşma) filminin yönetmeni Michael Mann'ın yanına giderek "Siz benim teknik danışmanımsınız" demişti.

2009'da yazdığı ve Paris sokaklarındaki gençlik yıllarını ve gangsterliğe nasıl başladığını anlattığı kitabıyla ününü artıran Faid, "yazar' lakabıyla biliniyor.