Fransa'da bara giren at paniğe neden oldu

Fransa'nın Chantilly kentinde, jokeyden kaçan bir yarış atı, bahis oynanan bir bara girdi.
Daha önce de defalarca kaçtığı belirtilen at, barda paniğe neden oldu.
Olay sırasında yaralanan olmadı.
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Dış linkler yeni bir pencerede açılacak
Fransa'nın Chantilly kentinde, jokeyden kaçan bir yarış atı, bahis oynanan bir bara girdi.
Daha önce de defalarca kaçtığı belirtilen at, barda paniğe neden oldu.
Olay sırasında yaralanan olmadı.