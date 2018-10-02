Fransa'da bara giren at paniğe neden oldu
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Fransa'da bara giren at paniğe neden oldu

  • 2 Ekim 2018

Fransa'nın Chantilly kentinde, jokeyden kaçan bir yarış atı, bahis oynanan bir bara girdi.

Daha önce de defalarca kaçtığı belirtilen at, barda paniğe neden oldu.

Olay sırasında yaralanan olmadı.

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