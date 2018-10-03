ABD basını: Pennsylvania Eyalet Polisi, Fethullah Gülen'in kaldığı yerleşkeden ayrıldı
Pennsylvania Eyalet Polisi, Fethullah Gülen'in kaldığı yerleşkede meydana gelen bir olayın soruşturulduğunu doğruladı.
Yerel WNEP-TV muhabiri Carmella Mataloni, BBC Türkçe'ye, eyalet polisinin hiçbir bilgi vermeden yerleşkeden ayrıldığı ve ilerleyen saatlerde olayla ilgili bilgi verileceğini duyurduğunu aktardı.
CNN'nin muhabiri Dianne Gallagher da Pennsylvania Eyalet Polisi Sözcüsü David Peters'dan aldığı bilgiyi Twitter'dan paylaştı.
Gallagher "Peters'ın verdiği bilgiye göre Pennsylvania'nın Monroe County kasabasında Fethullah Gülen'in yaşadığı yerleşkeye polisler sevk edildi" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Peters'ın olayla ilgili başka detay bilmediğini de ekledi.
Pennsylvania yerel basınında çalışan gazetecilerin, Twitter'da paylaştığı görüntülerde, Gülen'in yaşadığı evin girişinin polis arabalarınca çevrildiği ve helikopterlerin uçtuğu görülüyor.
Yerel BRC News13 kanalında çalışan gazeteci Nicole Walters, "Komşular, kendilerine evden çıkmamalarının söylendiğini ve (polisin) silah taşıyan, siyah kıyafetli bir adamı aradığını söyledi" yazdı.