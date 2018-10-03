ABD basını: Pennsylvania Eyalet Polisi, Fethullah Gülen'in kaldığı yerleşkeden ayrıldı

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Pennsylvania Eyalet Polisi, Fethullah Gülen'in kaldığı yerleşkede meydana gelen bir olayın soruşturulduğunu doğruladı.

Yerel WNEP-TV muhabiri Carmella Mataloni, BBC Türkçe'ye, eyalet polisinin hiçbir bilgi vermeden yerleşkeden ayrıldığı ve ilerleyen saatlerde olayla ilgili bilgi verileceğini duyurduğunu aktardı.

CNN'nin muhabiri Dianne Gallagher da Pennsylvania Eyalet Polisi Sözcüsü David Peters'dan aldığı bilgiyi Twitter'dan paylaştı.

Gallagher "Peters'ın verdiği bilgiye göre Pennsylvania'nın Monroe County kasabasında Fethullah Gülen'in yaşadığı yerleşkeye polisler sevk edildi" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Peters'ın olayla ilgili başka detay bilmediğini de ekledi.

@DianneG tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin State Police are responding to the Turkish compound in Monroe County Pennsylvania, where Turkish Muslim cleric Fethullah Gulen resides, according to Trooper First Class David Peters, spokesperson for the Pennsylvania State Police.

Peters had no further details on the situation. — Dianne Gallagher (@DianneG) 3 Ekim 2018

Pennsylvania yerel basınında çalışan gazetecilerin, Twitter'da paylaştığı görüntülerde, Gülen'in yaşadığı evin girişinin polis arabalarınca çevrildiği ve helikopterlerin uçtuğu görülüyor.

@imnicolewalters tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin BREAKING: Heavy police presence setting up a perimeter around the Turkish compound on Mt. Eaton Road. Neighbors were told to stay inside and tell us they’re searching for a man dressed in black carrying a gun. @brcnews13 pic.twitter.com/pwpk43uj4z — Nicole Walters (@imnicolewalters) 3 Ekim 2018

Yerel BRC News13 kanalında çalışan gazeteci Nicole Walters, "Komşular, kendilerine evden çıkmamalarının söylendiğini ve (polisin) silah taşıyan, siyah kıyafetli bir adamı aradığını söyledi" yazdı.