ABD'de silahlı saldırı: 1 polis öldü, 6 polis yaralandı

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Güney Carolina eyaletinde, içinde çocukların rehin tutulduğu ihbarı yapılan bir eve giden polislere, silahlı bir kişi tarafından ateş açıldı.

Olayda bir polisin hayatını kaybettiği, altı polisin yaralandığı açıklandı. Şüpheli iki saat polise direndikten sonra yakalandı.

Florence kenti yakınlarındaki evde bulunan ve sayısı belirtilmeyen çocukların olayda yara almadığı belirtildi.

Florence Şerifi Kenney Boone, polisin arama emri ile eve gittiğini, eve yaklaştıklarında içerideki kişinin polislere ateş açtığını söyledi.

Saldırganın kimliği ve saldırıyı neden gerçekleştirdiğine dair bilgi verilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan "Dualarım ve düşüncelerim Güney Carolina'daki Florence Bölge Şerif Ofisi ve Florence Emniyeti'yle. Emniyet görevlilerimizin 24 saat, 7 gün, 365 gün bizler için yaptıkları adına sonsuza kadar minnettarız" mesajını paylaştı.

ABD'de görev sırasında öldürülen güvenlik görevlilerinin listesini tutan The Officer Down Memorial sitesine göre, bu yıl 112 polis hayatını kaybetti.

Silahlı Saldırı Arşivi (Gun Violence Archive) internet sitesine göre de 2017 yılında ABD'de 15 binden fazla kişi silahla öldürüldü.

Buna ek olarak ülkede her yıl yaklaşık 22 bin kişinin de silahla intihar ettiği tahmin ediliyor.