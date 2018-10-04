2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nde finale kalanlar açıklandı

2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nde finale kalan fotoğraflar belirlendi.

47 ülkeden katılımın olduğu yarışmada, birinci olan fotoğraf 30 Kasım'daki ödül töreninde açıklanacak. Finale kalan kareler arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Türk fotoğrafçı Ömer Kanipak'ın fotoğrafı da yer alıyor.

Fotoğraflar 28-30 Kasım tarihleri arasında Amsterdam'daki Dünya Mimari Festivali'nde sergilenecek.

'Kullanımda olan yapı' kategorisi

Telif hakkı Omer Kanipak / APA18 Image caption Ömer Kanipak bu fotoğrafı Londra'da yer alan Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde Wolfgang Buttress'in The Hive (Kovan) isimli yerleştirmesinde çekti.

Ömer Kanipak fotoğrafın hikayesini şöyle anlatıyor:

"2017 yazında, eşimle birlikte Kraliyet Botanik Bahçeleri'ni (Kew Gardens) geziyorduk. İngiliz sanatçı Wolfgang Buttress'in The Hive (Kovan) isimli yerleştirmesi, sıradışı saydam yapısı ve şekli ile ilgimizi çekti. Altından geçerken, yukarı baktım ve çocukların yukarıdan bizi izlediğini gördüm.

"Cam zemini bir lens olarak kullanmaları ve bunu yaparken aldıkları zevkten çok etkilenmiştim. Çocuklar sıkılıp oradan ayrılmadan önce bu anı yakalayacak birkaç kare çekebildiğim için şanslıydım.

"Profesyonel DSLR kameram o gün yanımda değildi. Bu fotoğrafı her zaman üzerimde taşıdığım SONY RX100 ile çektim. Işık ve açı konusunda da şanslıydım"

Telif hakkı Aldo Amoretti / APA18 Image caption Fransa'da Antibes'deki Azur Arena - Fotoğrafçı: Aldo Amoretti

Telif hakkı Brad Feinknopf / APA18 Image caption Alabama'daki Auburn Üniversitesi - Fotoğrafçı: Brad Feinknopf

Telif hakkı Ryan Koopmans / APA18 Image caption Gürcistan'da bulunan Sovyet döneminden kalma bir sanatoryum - Fotoğraf: Ryan Koopmans

Telif hakkı Laurian Ghinitoiu / APA18 Image caption Güney Kore'deki Vantablack Köşkü - Fotoğraf: Laurian Ghinitoiu

Telif hakkı Marius Liutkevicius / APA18 Image caption İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Yaiza'daki apartman konutları - Fotoğraf: Marius Liutkevicius

'Dış alan' kategorisi

Telif hakkı B.R.S.Sreenag / APA18 Image caption KSM Mimarlık tarafından, Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinin Chennai kentinde yapılan VM Estancia binasının delikli beton cephesi - Fotoğraf: B R S Sreenag

Telif hakkı He Zhenuan / APA18 Image caption Ningbo'da yer alan China Tower Bankası - Fotoğraf: He Zhenuan

Telif hakkı Shao Feng / APA18 Image caption Hong-Kong-Zhuhai-Macau sınır tesisi - Fotoğraf: Shao Feng

Telif hakkı Pawel Paniczko / APA18 Image caption Şanghay'da yer alan Long Müzesi - Fotoğraf: Pawel Paniczko

'İç alan' Kategorisi

Telif hakkı Roman Robroek / APA18 Image caption Macaristan'ın Budapeşte kentinde yer alan kısmen boş bir enerji santrali - Fotoğraf: Roman Robroek

Telif hakkı James Newton / APA18 Image caption Londra'da yer alan Bloomberg binasının içinde yer alan ve Olafur Eliasson'un tasarımı olan The Vortex - Fotoğraf: James Newton

Telif hakkı Andrew Robertson / APA18 Image caption İngilitere'nin Sussex bölgesinde yer alan Ouse Valley viyadüğü - Fotoğraf: Andrew Robertson

Telif hakkı Eugeni Pons / APA18 Image caption Fransa'daki Théodore Gouvy Tiyatrosu - Fotoğraf: Eugeni Pons

Telif hakkı Suraj Garg / APA18 Image caption Belçika'daki Liège-Guillemins istasyonunun çatısı - Fotoğraf: Santiago Calatrava

'Mekan algısı' kategorisi

Telif hakkı Marco Tagliarino / APA18 Image caption Milano'da yer alan Duomo Meydanı'nın bir müze içinden görünümü - Fotoğraf: Marco Tagliarino

Telif hakkı Dirk Vonten / APA18 Image caption Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Neuschwanstein Kalesi - Fotoğraf: Dirk Vonten

Telif hakkı Jeff Eden / APA18 Image caption Londra'daki Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde Wolfgang Buttress'in The Hive (Kovan) isimli yerleştirmesinde çekilen bir fotoğraf daha -Jeff Eden

Telif hakkı Ai Qing / APA18 Image caption Çin'in Qinhuangdao kentinde yer alan Seashore Şapeli - Fotoğraf: Ai Qing

Telif hakkı Zhu Wenqiao / APA18 Image caption Çin'in Chongqing kentinde nehrin diğer yakasındaki yüzücüler - Fotoğraf: Zhu Wenqiao

Jüri üyelerinden biri olan James Timberlake, "Bu fotoğraflara bakmaktan çok mutlu oldum ve keyif aldım. Hepsi birbirinden güzel" dedi.