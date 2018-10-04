2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nde finale kalanlar açıklandı

  • 4 Ekim 2018

2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nde finale kalan fotoğraflar belirlendi.

47 ülkeden katılımın olduğu yarışmada, birinci olan fotoğraf 30 Kasım'daki ödül töreninde açıklanacak. Finale kalan kareler arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Türk fotoğrafçı Ömer Kanipak'ın fotoğrafı da yer alıyor.

Fotoğraflar 28-30 Kasım tarihleri arasında Amsterdam'daki Dünya Mimari Festivali'nde sergilenecek.

'Kullanımda olan yapı' kategorisi

Children looking down through a glass-domed ceiling Telif hakkı Omer Kanipak / APA18
Image caption Ömer Kanipak bu fotoğrafı Londra'da yer alan Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde Wolfgang Buttress'in The Hive (Kovan) isimli yerleştirmesinde çekti.

Ömer Kanipak fotoğrafın hikayesini şöyle anlatıyor:

"2017 yazında, eşimle birlikte Kraliyet Botanik Bahçeleri'ni (Kew Gardens) geziyorduk. İngiliz sanatçı Wolfgang Buttress'in The Hive (Kovan) isimli yerleştirmesi, sıradışı saydam yapısı ve şekli ile ilgimizi çekti. Altından geçerken, yukarı baktım ve çocukların yukarıdan bizi izlediğini gördüm.

"Cam zemini bir lens olarak kullanmaları ve bunu yaparken aldıkları zevkten çok etkilenmiştim. Çocuklar sıkılıp oradan ayrılmadan önce bu anı yakalayacak birkaç kare çekebildiğim için şanslıydım.

"Profesyonel DSLR kameram o gün yanımda değildi. Bu fotoğrafı her zaman üzerimde taşıdığım SONY RX100 ile çektim. Işık ve açı konusunda da şanslıydım"

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Athletes performing acrobatics on trampolines Telif hakkı Aldo Amoretti / APA18
Image caption Fransa'da Antibes'deki Azur Arena - Fotoğrafçı: Aldo Amoretti
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Students running round a race track at a gym at Auburn University in Alabama, USA Telif hakkı Brad Feinknopf / APA18
Image caption Alabama'daki Auburn Üniversitesi - Fotoğrafçı: Brad Feinknopf
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A dog standing on a floor of rubbish in a derelict building Telif hakkı Ryan Koopmans / APA18
Image caption Gürcistan'da bulunan Sovyet döneminden kalma bir sanatoryum - Fotoğraf: Ryan Koopmans
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A group of tourists standing in front of a black wall Telif hakkı Laurian Ghinitoiu / APA18
Image caption Güney Kore'deki Vantablack Köşkü - Fotoğraf: Laurian Ghinitoiu
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A blue sky with the angular side of a grey building Telif hakkı Marius Liutkevicius / APA18
Image caption İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Yaiza'daki apartman konutları - Fotoğraf: Marius Liutkevicius

'Dış alan' kategorisi

A building wall with metal panels with holes in Telif hakkı B.R.S.Sreenag / APA18
Image caption KSM Mimarlık tarafından, Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinin Chennai kentinde yapılan VM Estancia binasının delikli beton cephesi - Fotoğraf: B R S Sreenag
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A curved building exterior wall with glass and metal panels Telif hakkı He Zhenuan / APA18
Image caption Ningbo'da yer alan China Tower Bankası - Fotoğraf: He Zhenuan
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Aerial view of buildings and roads Telif hakkı Shao Feng / APA18
Image caption Hong-Kong-Zhuhai-Macau sınır tesisi - Fotoğraf: Shao Feng
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A man sitting on the ground surrounded by concrete architecture Telif hakkı Pawel Paniczko / APA18
Image caption Şanghay'da yer alan Long Müzesi - Fotoğraf: Pawel Paniczko

'İç alan' Kategorisi

A control room in a power station with a glass-panelled ceiling Telif hakkı Roman Robroek / APA18
Image caption Macaristan'ın Budapeşte kentinde yer alan kısmen boş bir enerji santrali - Fotoğraf: Roman Robroek
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An interior of a building with a sloping wooden ceiling Telif hakkı James Newton / APA18
Image caption Londra'da yer alan Bloomberg binasının içinde yer alan ve Olafur Eliasson'un tasarımı olan The Vortex - Fotoğraf: James Newton
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A downward view of a brick viaduct Telif hakkı Andrew Robertson / APA18
Image caption İngilitere'nin Sussex bölgesinde yer alan Ouse Valley viyadüğü - Fotoğraf: Andrew Robertson
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View of bright walls and a staircase with a solitary figure in black Telif hakkı Eugeni Pons / APA18
Image caption Fransa'daki Théodore Gouvy Tiyatrosu - Fotoğraf: Eugeni Pons
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A black and white photo of a train station ceiling made out of metal and glass Telif hakkı Suraj Garg / APA18
Image caption Belçika'daki Liège-Guillemins istasyonunun çatısı - Fotoğraf: Santiago Calatrava

'Mekan algısı' kategorisi

A black and white photo of the interior of a modern building next to a cathedral, with a woman reflected in glass Telif hakkı Marco Tagliarino / APA18
Image caption Milano'da yer alan Duomo Meydanı'nın bir müze içinden görünümü - Fotoğraf: Marco Tagliarino
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A snowy mountainous landscape with a castle perched on a hill Telif hakkı Dirk Vonten / APA18
Image caption Almanya'nın Bavyera eyaletinde yer alan Neuschwanstein Kalesi - Fotoğraf: Dirk Vonten
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A snowy landscape with a honeycomb-style metal building Telif hakkı Jeff Eden / APA18
Image caption Londra'daki Kraliyet Botanik Bahçeleri'nde Wolfgang Buttress'in The Hive (Kovan) isimli yerleştirmesinde çekilen bir fotoğraf daha -Jeff Eden
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White residential buildings next to a beach Telif hakkı Ai Qing / APA18
Image caption Çin'in Qinhuangdao kentinde yer alan Seashore Şapeli - Fotoğraf: Ai Qing
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Buildings being constructed in the distance with swimmers next to a river in the foreground Telif hakkı Zhu Wenqiao / APA18
Image caption Çin'in Chongqing kentinde nehrin diğer yakasındaki yüzücüler - Fotoğraf: Zhu Wenqiao

Jüri üyelerinden biri olan James Timberlake, "Bu fotoğraflara bakmaktan çok mutlu oldum ve keyif aldım. Hepsi birbirinden güzel" dedi.

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