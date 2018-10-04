2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nde finale kalanlar açıklandı
2018 Mimari Fotoğraf Ödülleri'nde finale kalan fotoğraflar belirlendi.
47 ülkeden katılımın olduğu yarışmada, birinci olan fotoğraf 30 Kasım'daki ödül töreninde açıklanacak. Finale kalan kareler arasında İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Türk fotoğrafçı Ömer Kanipak'ın fotoğrafı da yer alıyor.
Fotoğraflar 28-30 Kasım tarihleri arasında Amsterdam'daki Dünya Mimari Festivali'nde sergilenecek.
'Kullanımda olan yapı' kategorisi
Ömer Kanipak fotoğrafın hikayesini şöyle anlatıyor:
"2017 yazında, eşimle birlikte Kraliyet Botanik Bahçeleri'ni (Kew Gardens) geziyorduk. İngiliz sanatçı Wolfgang Buttress'in The Hive (Kovan) isimli yerleştirmesi, sıradışı saydam yapısı ve şekli ile ilgimizi çekti. Altından geçerken, yukarı baktım ve çocukların yukarıdan bizi izlediğini gördüm.
"Cam zemini bir lens olarak kullanmaları ve bunu yaparken aldıkları zevkten çok etkilenmiştim. Çocuklar sıkılıp oradan ayrılmadan önce bu anı yakalayacak birkaç kare çekebildiğim için şanslıydım.
"Profesyonel DSLR kameram o gün yanımda değildi. Bu fotoğrafı her zaman üzerimde taşıdığım SONY RX100 ile çektim. Işık ve açı konusunda da şanslıydım"
'Dış alan' kategorisi
'İç alan' Kategorisi
'Mekan algısı' kategorisi
Jüri üyelerinden biri olan James Timberlake, "Bu fotoğraflara bakmaktan çok mutlu oldum ve keyif aldım. Hepsi birbirinden güzel" dedi.