Telif hakkı AFP Image caption Ülkede çok sayıda yol deprem nedeniyle kullanılamaz hale geldi

Endonezya'da Cuma günü meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem ve tsunami nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1424 olduğu ve bu sayının artmasının beklendiği açıklandı. Yetkililer en az 2500 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Deprem ve tsunami sonrası en az 100 kişi hala kayıp. Kayıpları bulmak için yürütülen arama ve kurtarma operasyonu ise Cuma günü son bulacak.

Depremin yaralarını sarmaya çalışan ve çeşitli ülkelerin maddi yardım gönderdiği Endonezya'da zarar gören ulaşım ve altyapı ağı, özellikle ücra bölgelere yardım ulaşmasını zorlaştırıyor.

Image caption Benzin istasyonlarında uzun kuyruklar bulunuyor

Benzin istasyonları önündeki uzun kuyruklarda kargaşa çıkmaması için polisler görev alıyor. Fransız haber ajansı AFP'ye göre depremden en çok etkilenen kentlerden Palu'ya gönderilen bazı yardım kamyonlarının yolda yağmalandığına dair haberler geliyor.

Çocuklara yardım eden Save the Children fonu, depremin en az 600 bin çocuğu etkilediğini, çok sayıda çocuğun sokaklarda yıkıntılar arasında uyumak zorunda kaldığını duyurdu. Yardım kuruluşuna göre çocukların bir kısmı öksüz veya yetim kalırken, deprem sonrası oluşan kaos nedeniyle bazı çocuklar ailelerini bulmakta zorlanıyor.

Telif hakkı Reuters Image caption Palu'da bir cezaevi duvarının yıkılmasının ardından onlarca mahpus hapishaneden kaçtı

Depremin ardından bir süreliğine yalnızca askeri uçakların iniş yaptığı Palu havalimanı bugün itibarıyla tekrardan sivil uçaklara açıldı. Kısıtlı sayıda uçağın inişine izin verilen havalimanında yardım kuruluşlarının uçaklarına öncelik tanınıyor.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü ise çadırlar ve gıda maddeleri gibi yardım malzemelerini içeren gemiler gönderdiklerini açıkladı.

Öte yandan Endonezya İletişim Bakanlığı Sözcüsü Ferdinandus Setu, depremin ardından internette yayılan yalan haberlere karşı harekete geçtiklerini söyledi.

Telif hakkı Twitter/@Sutopo_PN Image caption Yayınlanan sahte haberlerden birinde, geçmişte Güney Amerika'da patlayan bir volkanın görüntüleri Endonezya'da yeni bir patlama olmuş gibi paylaşılıyor

Başka bölgelerde yeni depremler olduğu, bir barajın çökmek üzere olduğu veya yeni bir deprem olacağının tespit edildiği gibi sahte haberlerin yayıldığını belirten Setu, bu tür haberleri yayanları tespit ettiklerini açıkladı.

Ülkenin acil durumlara müdahale kurumu da Twitter hesabından yayılan sahte haberleri ve gerçekleri paylaşmaya başladı.

Telif hakkı Reuters Image caption Palu'da Hotel Roa Roa'dan geriye kalan enkaz

Palu'da hayat normale dönüyor

Şeref İşler, BBC - Palu

Palu'da hayat yavaş yavaş normale dönüyor. Deprem ve tsunamiden neredeyse 1 hafta sonra sokaklarda sıcak yemek, trafik ve dolaşan insan görmek mümkün.

Yemek için durduğumuz yerde çocuklar bizimle oynuyor; aileleri bize gülümsüyor ve şakalaşıyor.

Bu değişiklikler Devlet Başkanı Joko Widodo'nun bölgeye ikinci ziyaretinden sonra geldi. Uzun süre ordunun polise yardımcı olması fikrine direnen Widodo, askerlere yetki verince tüm çalışmalarda ivme arttı.

Askerlerin güvenlik işlerine baktığını; hatta polisle beraber kurtulanları bulma çalışmalarına katıldığını görüyoruz.

Ve bir asker. Deniz Kuvvetleri'nden Robert, üssüne tsunaminin gelişini korkuyla izlemiş. Kargaşada eşini kaybetmiş. 2 gün gece gündüz aradıktan sonra artık cesedine bakmaya başlamış. 3. günde eve dönünce eşini evde bulmuş. Tanımadığı biri tarafından eve bırakılmış eşi. "İkinci kez aşık oldum" diyor.

Ama bu tür hikayeler ne yazık ki nadir. 6 günden sonra insanların sağ bulunması ümitleri azalıyor.

Hükümet de bugün acı ve zor kararı verdi: Kurtarma çalışmaları Cuma günü sonlanacak.

Yayın yaptığımız Ramayana alışveriş merkezinde cesetlerin olduğundan kimsenin şüphesi yok. Bazen yayınlarımız sırasında kazı çalışmalarından ölü kokusu havaya karışıyor. Buna insanların şaşırmaması hükümetin kararını baştan tahmin ettiklerine işaret olabilir. Yine de, çamurla dolan tarlalarda sevdiklerini arayanların en istemedikleri gün artık geldi.