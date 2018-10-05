Nike: Ronaldo hakkındaki tecavüz iddialarını endişeyle izliyoruz

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Amerikan spor giyim devi Nike, bir milyar dolarlık sponsorluk anlaşması yaptığı Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo hakkındaki tecavüz iddialarından "derin bir kaygı" duyduğunu açıkladı.

Şirket, "durumu yakından izlemeye devam ettiğini" duyurdu. 33 yaşındaki Ronaldo ile sözleşmesi bulunan FIFA oyun serisinin yayıncısı EA Sports da benzer bir açıklama yaptı.

EA Sports açıklamasında "Cristiano Ronaldo'ya yönelik suçlamaların yer aldığı kaygı verici haberleri gördük. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Oyunlarımızın kapağında yer verdiğimiz sporcuların EA'in temsil ettiği değerler çerçevesinde hareket etmesini bekleriz" ifadeleri yer aldı.

Telif hakkı Reuters Image caption Cristiano Ronaldo'nun Nike ile 1 milyar dolarlık sponsorluk anlaşması bulunuyor.

Ne olmuştu?

Kathryn Mayorga adlı bir kadın 2009'da Ronaldo'nun Las Vegas'taki bir otelde kendisine tecavüz ettiğini öne sürüyor. Ronaldo'nun, 2010'da sessiz kalması için 375 bin dolar ödeme yaptığı belirtilen 34 yaşındaki kadının iddialarını reddediyor.

Eski bir öğretmen olan Mayorga'nın, Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein'in onlarca kadına tecavüzle suçlanmasından sonra başlatılan, kadınların başlarından geçenleri anlattıkları #MeToo (Ben de) haraketinden etkilenerek tecavüz iddiasını gündeme getirdiği belirtiliyor.

Avukatı Leslie Stovall, "MeToo hareketi ve uğradıkları cinsel saldırılardan sonra seslerini yükselten kadınlar, Kathryn'e büyük cesaret verdi" demişti.

Avukatı, Mayorga'nın olayın ardından intiharı düşündüğünü söylüyor.

Los Angeles polisi, bu hafta Ranolda hakkındaki dosyayı yeniden açmıştı.

Juventus'tan Ronaldo'ya destek

Bu arada Juventus, Temmuz'da Real Madrid'den 100 milyon Euro'ya transfer ettiği Ronaldo'ya destek açıklaması yaptı. Kulübün Twitter mesajında Ronaldo'nun "son aylarda gösterdiği profesyonelliğin herkes tarafından takdir edildiği" belirtildi.

Daha önce Alman Der Spiegel dergisi tarafından gündeme getirilen tecavüz iddiasını "yalan haber" diye niteleyen Ronaldo, Çarşamba günkü Twitter mesajında "Tecavüz, inandığım her şeye aykırı, iğrenç bir suç. Benim üzerimden kendilerinin reklamını yapmak isteyen insanların yarattığı bu medya gösterisini beslemeyi reddediyorum" demişti.