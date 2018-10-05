Samsung'dan rüşvet almaktan suçlu bulunan eski Güney Kore lideri Lee Myung-bak'a 15 yıl hapis
Rüşvet, yolsuzluk, zimmetine para geçirme ve görevini suistimalden yargılanan eski Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-bak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2008-2013 yılları arasında cumhurbaşkanlığı yapan Lee'nin ayrıca 11,5 milyon dolar para cezası aldığı açıklandı.
Seul'deki mahkemenin yargıcı kararı açıklarken, "İşlenen suçun ciddiyeti nedeniyle sanığın ağır şekilde cezalandırılması kaçınılmaz" dedi.
Mahkeme Lee'nin, Samsung Yönetim Kurulu Başkanı için af çıkarma karşılığında elektronik devinden milyonlarca dolar rüşvet aldığına hükmetti.
Samsung ve Lee ise iddiaları reddetmişti.
Hapse mahkum edilen dördüncü eski lider
İddiaları "siyasi komplo" olarak nitelendiren Lee, hapisle cezalandırılan dördüncü eski Güney Kore lideri oldu.
Lee'nin halefi Park Geun-hye de Nisan ayında "görevini suistimalden" suçlu bulunarak 33 yıl hapse mahkum olmuştu.
Sağlık sorunları olduğu belirtilen Lee ise son duruşmaya katılmadı.