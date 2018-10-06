Jair Bolsonaro: Brezilya'yı bölen aşırı sağcı ve Trump hayranı başkan adayı

Telif hakkı Reuters Image caption Brezilya'nın devlet başkanı adayı Jair Bolsonaro

Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya Pazar günü yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

Son kamuoyu araştırmaları aşırı sağcı, diktatörlük ve işkence yanlısı eski yüzbaşı 63 yaşındaki Jair Bolsonaro'nun ilk turda yüzde 32 oy alacağını ve ilk sırada yer alacağını gösteriyor.

Bolsonaro'yu yüzde 22 oy oranıyla 55 yaşındaki eski Sao Paulo Belediye Başkanı Fernando Haddad izliyor.

Brezilya seçimleri ülkenin ekonomik krizinden geçtiği ve yaklaşık 13 milyon kişinin işsiz kaldığı bir dönemde yapılıyor.

Aşırı sağcı Sosyal Özgürlük Partisi'nin adayı Bolsanaro ise söylemleriyle kamuoyunu bölmüş durumda.

Brezilya Parlamentosu'nun alt kanadında 27 yıldır milletvekilliği yapan Bolsonaro ülkenin 1964-1985 yılları arasındaki diktatörlük rejimini savunan bir isim.

Rejim sırasında yaygın insan hakları ihlalleri yaşanmıştı. Bolsonaro ise o dönemde daha fazla insanın ölmesi gerektiğini savunuyor.

Bolsonaro ayrıca insan hakları ve LGBT aktivistlerine karşı da saldırgan bir söylem içinde oldu.

'Trump hayranıyım'

Jair Bolsonaro, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın hayranı olduğunu söylemişti.

"Ben bir Trump hayranıyım" diyen Bolsonaro'nun Twitter'da 1 milyon 580 bin takipçisi var.

Fakat pek çok kişi Bolsonaro'yu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'ye ya da Filipinlerin lideri Rodrigo Duterte'ye benzetiyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Bir gösterici Jair Bolsonaro posteri taşıyor.

Bolsonaro, Duterte gibi ülkedeki silahlı grupların üstüne "cehennem ateşi" salacağını açıklamıştı. Bu yıl yaptığı bir konuşmada da, "Bazı tür insanlar insan değildir, onlara kabadayı ve dolandırıcıymış gibi muamele edilmeli" demişti.

'Trump'tan daha dengesiz ve ideolojik'

ABD'de Brown Üniversitesi'nin Brezilya Girişimi Direktörü James N. Green, Bolsonaro'nun göreve seçilmesi halinde ABD Başkanı Trump'tan daha dengesiz ve ideolojik olacağı kanısında.

Guardian gazetesine konuşan Green, "Bolsonaro, Trump'tan çok daha tahmin edilemez biri. Trump şarlatanlık, kandırma üzerine bir imparatorluk kurdu ve bunu uzunca bir süre sürdürdü. Şimdi de aynısını Başkan olarak sürdürüyor. Bolsonaro'nun şöhret için iddia ettiği şeyler insanlar hakkında berbat şeyler söylemesi, onları kışkırtması" dedi.

Green, "Eğer kazanırsa neler olacağını hayal bile etmek istemiyorum" diye ekledi.

Brezilya'da geçen hafta on binlerce kişi ülkenin farklı kentlerinde Bolsonaro karşıtı gösteriler düzenlemişti.