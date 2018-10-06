Prens Salman'dan kayıp gazeteci açıklaması: Başkonsolosluğumuzun aranmasına izin vermeye hazırız

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Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı belirtilen Suudi gazeteciyi ellerinde tuttukları iddiasını yalanladı, Türkiye hükümetine başkonsolosluğu arama izni vermeye hazır olduklarını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Suudi kraliyet ailesine yönelik eleştirileriyle tanınan gazeteci-yazar Cemal Kaşıkçı'nın Çarşamba günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na evlilikle ilgili belge almak üzere girdiği ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı belirtiliyordu.

Prens Muhammed bin Salman, Bloomberg'e verdiği röportajda, "Türkiye'nin İstanbul başkonsolosluğumuzu aramasına izin vermeye hazırız" dedi.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun uluslararası hukuka göre kendi toprakları olduğunu hatırlatan Salman, "Girmelerine ve aramalarına ve istediklerini yapmalarına izin vereceğiz. Saklayacak bir şeyimiz yok" dedi.

Prens Salman röportajda ayrıca "Anladığım kadarıyla içeriye girdi ve birkaç dakika ya da bir saat sonra dışarı çıktı. Emin değilim" dedi.

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Cemal Kaşıkçı'yı dışarıda bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz, gazetecinin başkonsolosluğa girdikten sonra dışarıya çıkmadığını söylemişti.

Hatice Cengiz, "Bana telefonları verdi, bir şey olursa ne yapmam gerektiğine yönelik sorun üzerine 'Ben gireceğim, evraklarımı alıp çıkacağım. Bir şey olursa da hemen (AKP Genel Başkan Danışmanı) Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği'ne haber verirsin' dedi. İçeri girdi, birkaç saat haber gelmeyince Yasin Aktay'a, ardından Türk Arap Medya Derneği'ne haber verdim. Şu ana kadar kendisinden haber yok. Henüz bir gelişme yok. Konsolosluktan birileri kapı önünde 'O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok' dedi" açıklamasını yapmıştı.

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu ise Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasından ayrıldıktan sonra" kaybolduğunu öne sürmüştü.

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Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan Krallığı vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra ortadan kaybolduğuna dair basın yayın organlarında yer alan haberleri takip ettiğini — القنصلية في اسطنبول (@KSAconsulateTR) 4 Ekim 2018

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ve Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra kaybolma şartlarına ilişkin gerçeklerin ortaya çıkarılması için kardeş yerel Türk yetkili mercileri ile koordinasyon ve takip içerisinde olduğunu bildirdi. — القنصلية في اسطنبول (@KSAconsulateTR) 4 Ekim 2018

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Bizdeki bilgilere göre bu Suud vatandaşı olan kişi hâlâ Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosloğu'nda" demişti. Kalın gazetecilere yaptığı açıklamada ayrıca "Takip etmeye devam edeceğiz. Tüm yönleriyle bunu değerlendireceğiz. İlgili birimlerimiz istişare halinde" diye konuşmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın "alıkonulduğu" iddialarının ardından soruşturma başlatıldığını duyuırdu.

Açıklamada, "Suudi Arabistan ülkesi vatandaşı Cemal Kaşıkçı'nın 02.10.2018 tarihinde saat 13.00'da gittiği aynı ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu'nda alıkonulduğuna dair iddia ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay günü derhal soruşturma başlatılmış olup, başlatılan soruşturma tüm boyutlarıyla derinleştirilerek devam etmektedir" denildi.

Tutuklanma endişesi nedeniyle ABD'de yaşadığı belirtilen Kaşıkçı, Washington Post gazetesinde köşe yazıları yazıyordu.

Washington Post gazetesi, Kaşıkçı'nın Cuma günkü köşesini boş bıraktı.

Cuma günü de Türk ve Arap gazetecilerden oluşan bir grup, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde Kaşıkçı için eylem yaptı.

Türk Arap Medya Derneği öncülüğünde düzenlenen eylemde, gazetecilere ve uluslararası basın kuruluşlarına, Kaşıkçı'nın bulunmasına yönelik yardım çağrısında bulunuldu.

Burada bir basın açıklaması yapan Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, "Kaşıkçı'nın en kısa zamanda 'misafir' edildiğini düşündüğümüz İstanbul'daki konsolosluk binasından serbest bırakılmasını veya bulunduğu mekanın derhal belirtilmesini" talep etti.

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'Hayatta olup olmadığını bilmiyoruz'

Kışlakçı, "Biz basın mensupları olarak ünlü yazar ve gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinden endişe ediyoruz. Hayatta olup olmadığını bilmiyoruz. Suudi Arabistan'ın bu yöndeki açıklamaları tatminkâr olmaktan son derece uzaktır" dedi.

Uluslararası Af Örgütü'nün Orta Doğu Bölgesi Araştırma Direktörü Lynn Maalouf, Suudi Arabistan'ı iddialarını destekleyen kanıtları acilen paylaşmaya çağırdı, aksi takdirde bu iddiaların tamamen "dayanaksız" olacağı kaydedildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de Ankara'ya incelemelerini derinleştirme çağrısı yaptı ve muhtemel alıkoymanın gazetecinin kaybedilmesine yol açabileceği endişesini dile getirdi.