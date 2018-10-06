Vatikan'ın üniversitesinde çocuk istismarına karşı yüksek lisans programı

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Katolik Kilisesi içindeki çocuk istismarı ve cinsel taciz vakalarıyla mücadele amacıyla, Vatikan'a bağlı bir üniversitede yeni bir yüksek lisans programı açıldı.

Roma'da bulunan Papalık Gregorian Üniversitesi'nin Çocukları Koruma Merkezi tarafından düzenlenen yüksek lisans programıyla, dünya genelinde çocuk istismarının önlenmesi ve çocukların korunması alanında uzman yetiştirilmesi amaçlanıyor. 2 yıllık programda teolojinin yanı sıra kilise hukuku ve psikoloji gibi alanlarda da eğitim verilecek.

Program, Katolik Kilisesi'nde son yıllarda yaşanan en büyük sorunlardan çocuk istismarı ve cinsel taciz olaylarıyla mücadele amacıyla atılmış adımlardan biri olarak yorumlanıyor.

Gregoriana Üniversitesi Çocukları Koruma Merkezi Başkanı Hans Zollner, geçen ay yaptığı bir açıklamada, taciz vakalarıyla mücadele edebilmek için bu alanda uzmanlaşmış kişilere ihtiyaç olduğunu söylemişti. Üniversitenin yeni yüksek lisans programı için dün yapılan tanıtım toplantısında da Zollner, "Kilise adına çocukların himaye edilmesinden sorumlu, donanımlı ve kararlı bir personel ağı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"Eleştirilere minnettar olmalıyız"

Yüksek lisans programının tanıtım toplantısına katılan Kardinal Reinhard Marx da, "Taciz bir suçtur ve medeni bir toplumda bu suçun nasıl ele alınacağı bellidir. Kilise'de ise bastırma, örtbas etme, savuşturma ve inkar gibi farklı standartların uygulanmış olduğunu görmek şok edici ve akıl almaz" dedi.

Papa Francesco'ya danışmanlık yapan 9 kardinalden biri olan Kardinal Marx, taciz skandalları nedeniyle Katolik Kilisesi'nde yaşanan krizin "gerçek bir reform" yapılmasına yardımcı olabileceğini de belirtti. Marx, "Kamuoyu baskısına, eleştirel seslere, taciz kurbanlarının seslerinin daha güçlü çıkmasına minnettar olmalıyız, çünkü değişmek, gelişmek ve daha iyisini yapmak için bize yardımcı oluyorlar" dedi.

Kilise yönetimi örtbas iddialarıyla karşı karşıya

Katolik Kilisesi yönetimi, çocuk istismarı ve cinsel taciz suçlamalarıyla etkili şekilde mücadele etmediği ve bu iddiaları örtbas ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Geçen Ağustos ayında ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yayımlanan bir raporda, son 70 yılda 300'ün üzerinde din adamının binden fazla çocuğa cinsel tacizde bulunduğu belirtilmişti.

Geçen ay Almanya'da yayımlanan bir raporda da 1946-2014 yılları arasında Katolik rahiplerin 3 bin 600'dan fazla çocuğa cinsel tacizde bulunduğu bilgisi yer almıştı.

Son aylarda en çok ses getiren vakalardan biri de Şili'deki taciz olaylarıydı. Papa, Şili'deki taciz vakalarını araştırmak üzere bir ekip görevlendirmiş ve bu ekibin raporu sonrası Şilili 7 piskopos istifaya zorlanmıştı. Son olarak geçen hafta, Şili'de çocuk tacizinden suçlu bulunan rahip Fernando Karadima, Papa tarafından din adamlığından çıkarılmıştı.

Katolik Kilisesi'nin ABD'deki en önemli isimlerinden biri olan Kardinal Theodore McCarrick de çocuk tacizi suçlamaları nedeniyle geçen Temmuz'da kardinallikten istifa etmişti.

Papa Francesco, "vahşet" ve "canavarlık" sözleriyle kınadığı çocuk tacizine karşı "sıfır tolerans" sözü vermişti. Papa, geçen Ağustos'ta ziyaret ettiği İrlanda'da cinsel taciz kurbanlarıyla da görüşmüş ve kilise adına af dilemişti.

Taciz kurbanları ise verilen sözler ve alınan tedbirleri yetersiz buluyor, reform çabalarının da Vatikan içinden direnişle karşılaştığını belirtiyor.

Kendisi de çocukken İrlanda'da bir Katolik din adamının tacizine uğrayan Marie Collins, Vatikan'da kurulan Çocukları Koruma Komisyonu'na dahil edilmiş, ancak Papa'nın da desteklediği tavsiyelerinin Vatikan bürokrasisi içinden direnişle karşılaştığı gerekçesiyle 3 yıl sonra istifa etmişti. Marie Collins de çok sayıda taciz kurbanı gibi, "daha fazla eylem" çağrısı yapıyor.