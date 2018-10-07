Hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan Yargıç Brett Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme üyeliği onaylandı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği, hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılan Yargıç Brett Kavanaugh'un Yüksek Mahkeme üyeliği, ABD Senatosu'da yapılan oylama sonucununda onaylandı.

Haftalardır süren sert tartışmalar ve gösterilerin gölgesinde gerçekleşen oylamada, Kavanaugh'un üyeliği 48 'Hayır' oyuna karşın 50 'Evet' oyu ile onaylandı.

Oylama sırasında Senato oturumunun yapıldığı salonunun içerisinde ve dışında protesto gösterisi yapıldı.

Seyircilerin bulunduğu bölümden "utanın" sesleri duyulması sonrası oturumu yöneten ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, düzenin sağlanmasını istedi.

Bu sonuç ile Brett Kavanaugh, ömür boyu ABD Yüksek Mahkemesi hakimi olarak görev yapacak.

Trump kutlama mesajı paylaştı

Başkan Trump'da tüm taciz tartışmaları sırasında arkasında durduğu Kavanaugh'un üyeliğinin onaylanmasını Twitter mesajı ile kutladı:

"YÜCE ADAYIMIZ Yargıç Brett Kavanaugh'un Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi üyeliğini onayladıkları için ABD Senatosu'nu alkışlıyorum ve kutluyorum. Bugün ilerleyen saatlerde atama belgesini imzalayacağım ve o da yemin ederek resmen göreve başlayacak. Çok heyecanlı!"

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 Ekim 2018

Brett Kavanaugh'un adaylığının onaylanması, Yüksek Mahkeme'deki dengenin muhafazakarlar lehine değişmesi açısından da önemli.

Bu atama ile trans bireylerin ABD ordusuna girişinin engellenmesi, göçmenlik ve kürtaj gibi tartışmalı konularda Donald Trump'ın elinin güçleneceği değerlendirmesi yapılıyor.

Kavanaugh hakkındaki iddialar neydi?

ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme üyeliği için Yargıç Brett Kavanaugh'ı aday göstermesi sonrası, 3 kadın geçmişte Kavanaugh'ın cinsel saldırısına uğradığını iddia etmişti.

Önce Palo Alto Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü olan Christine Blasey Ford, 1982'de Kavanaugh'ın cinsel saldırısına uğradığını öne sürmüştü.

Ardından da Deborah Ramirez isimli bir kadın New Yorker dergisine konuşarak, Brett Kavanaugh'ın Yale Üniversitesi'nin yurdundaki bir parti sırasında, cinsel organını yüzüne bastırdığını iddia etmişti. Julie Swetnick adlı bir kadın da yine 1980'lerde Kavanaugh'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Profesör Ford Senato Adalet Komisyonu'nda verdiği ifadede, öğrencilikleri sırasında Kavanaugh'ın kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söylemiş ve "Belki de kazayla beni öldürebilirdi" demişti.

Komisyonda ifade veren ve "Cinsel saldırı iddiaları hesaplı bir siyasi darbe" diyen Kavanaugh ise suçlamaları reddetti.

Ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma 5 gün sürdü. Cumhuriyetçiler FBI'ın soruşturma sonrası sunduğu raporda Kavanaugh'ın aklandığını belirtti.

Demokratlar ise soruşturmanın Beyaz Saray'ın engellemeleri nedeniyle yetersiz yapıldığını savunuyor.

ABD Başkanı Trump da önceki gün yaptığı bir mitingde Ford'un ifadesinde olayla ilgili hatırlamadığı detaylarla dalga geçmiş, Trump'ın bu tavrı bazı Cumhuriyetçi senatörlerin tepkisini çekmişti.