Erdoğan: Sanıktan teröre bulaşmış olanlar çıkarsa anında kayyum atarız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimden sonra belediyelere yeniden kayyum atanabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu seçimlerde, teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa, anında gereğini yapıp, kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan ayrıca Türkiye'nin ekonomik göstergelerinin diğer ülkelerden daha iyi olduğunu ve Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacı bulunmadığını söyledi.

2013'te Türkiye'nin IMF'den yeniden borç almayı reddetmesinin ardından Gezi eylemleriyle başlayan bir sürecin yaşandığını ve bu sürecin hâlâ devam ettiğini belirten Erdoğan "Ne olduysa ondan sonra oldu. Yaşadıklarımızı IMF boyunduruğundan kurtulmaktan ayrı tutamıyorum. Bizim IMF'le işimiz yok, biz bu defteri kapattık. Biz ülkemize yatırım için arayıştayız. Bugün Türkiye IMF'in kredi desteğine ve teknik yardımının çok ama çok uzağında duruyoruz" dedi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde partisinin istişare toplantısı sonrası konuşan AKP Genel Başkanı Erdoğan, "IMF konusunun gündeme getirmesini gayet iyi biliyoruz. Başaramayacaklar. Ülkemizin başına IMF musibetini saran CHP'nin geçmişi daha vahimdir. Marshall yardımı meselesi var. Bunun öncülerinden biri de İnönü'dür. İnönü'nün sadakati o kadar ileridir ki. Dün neydi ki bugün ne olacak? ABD'nin kokartlı komandoları teröristlerle yan yana. Bunlar da CHP ile HDP ile kol kola. Bunlarla mücadeleyi veren benim Mehmedim. Mehmedimi istismar eden yine CHP yine HDP" diye konuştu.

'Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz'

CHP'nin ekonomiye dair karamsar açıklamalarla insanların psikolojisini bozmayı hedeflediğini belirten Erdoğan, "Umut cellatlığı yapmanın adı alçaklıktır" dedi ve ekledi:

"CHP hiç değişmedi. Bunun adı istikrar değil, ilkelliktir. Biz değişmeye, gelişmeye inanan bir partiyiz. Tek parti zihniyetinde çakılıp kalmakla övünenler geldiğimiz yeri hazmedemezler. Milletimiz bunların gericiliğini gördüğü için yüzde 25'in altına hapsetti."

MHP'nin af teklifi hakkında da konuşan Erdoğan, "Geçmişte çok aflar çıkarıldı. Bu affı çıkarıp biz ne kadar siyasi rant elde ederiz, biz böyle düşünemeyiz. Aftan rant bekleyenler gibi olamayız, önceliğimiz vicdandır. Geçmişte bunları gördük. Rahşan Affı'nda gördük, öncekilerde gördük. Biz aynı şekilde adım atamayız. Cezaevleri dolmuş, cezaevleri boşaltmak için af çıkarılmaz. Anlık ayaküstü düzenlemelerle olmaz" ifadelerini kullandı.