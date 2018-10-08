Telif hakkı Reuters Image caption Jair Bolsonaro (solda) ve Fernando Haddad

Yeni devlet başkanını seçmek için Pazar günü sandık başına giden Brezilya'da aşırı sağcı aday Jair Bolsonaro oyların çoğunluğunu aldı, ancak seçilebilmek için gereken yüzde 50 barajını aşamadı.

Devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu 28 Ekim'de yapılacak.

Aşırı sağcı lider, İşçi Partisi'nden Fernando Haddad'a karşı halkın desteğini arayacak.

Oyların yüzde 90'ından fazlası sayıldı. Buna göre, Bolsonaro yüzde 46, Haddad yüzde 29 oranında oy aldı.

Seçim öncesi yapılan son kamuoyu araştırmaları 63 yaşındaki Bolsonaro'nun ilk sırada yer alacağını gösteriyordu.

Seçimlerin ikinci turunun da başa baş geçmesi bekleniyor.

Seçimlerden önce Bolsonaro ve destekçileri ilk turda devlet başkanı seçilmeyi beklediklerini açıklamışlardı.

Eski yüzbaşı, "Yukarıya doğru seyreden bir gidişat içerisindeyiz ve Brezilya halkının sosyalizm ile aralarına mesafe koymak istediklerinden eminiz" demişti.

Analiz Katy Watson BBC Latin Amerika Muhabiri Bu seçimler Brezilya'nın ne kadar bölünmüş olduğunu gösterdi. Sağcılar, bir zamanlar eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın liderlik ettiği İşçi Partisi'ni tekrar başa geçirmemeye kararlı. Solcular ise, ülkenin genç demokrasisine tehdit olarak gördükleri bir kişiye oy vermeyi düşünmüyor. Ancak silahlanma kanunlarını esneterek suça darbe indirmek isteyen ve askeri yönetimlere sıcak baktığını kaydeden Bolsonaro'ya destek oldukça büyük.

Suçla mücadele vaadi desteği artırdı

Bıçaklı saldırıya uğradığı için seçim kampanyasının son kısmını kaçıran Bolsonaro'nun son haftalarda popülaritesi artmıştı.

Diğer yandansa Sosyal Özgürlük Partisi'nin adayı Bolsonaro ırkçı, homofobik ve cinsiyetçi olarak değerlendirilen söylemleriyle tepki toplamıştı.

Ona karşı yoğun katılımlı protesto gösterileri düzenlenmişti.

Ancak Bolsonaro'nun rekor suç oranlarıyla karşı karşıya olan halka verdiği suçla mücadele vaadi, kendi evlerinde hapishanede gibi hisseden Brezilyalıların desteğini almasını sağladı.

Bolsonaro seçim gecesi suçlulara ağır cezalar vereceği söylemini tekrarladı.

Bolsonaro daha önce ülkedeki silahlı grupların üstüne "cehennem ateşi" salacağını açıklamıştı. Bu yıl yaptığı bir konuşmada da, "Bazı tür insanlar insan değildir, onlara kabadayı ve dolandırıcıymış gibi muamele edilmeli" demişti.

İşkenceden meşru bir yöntem olarak bahseden aşırı sağcı aday, idam cezasını da ülkede yeniden uygulamaya koymak istiyor.

Brezilya Parlamentosu'nun alt kanadında 27 yıldır milletvekilliği yapan Bolsonaro ayrıca ülkenin 1964-1985 yılları arasındaki diktatörlük rejimini savunan bir isim.

Telif hakkı Getty Images Image caption Solcu aday Fernando Haddad'ın bir destekçisi

Bolsonaro, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın hayranı olduğunu söylemişti.

Pek çok kişi de söylemleri nedeniyle siyasetçiyi 'Brezilyalı Trump' olarak anıyor.

Katolik olan Bolsonaro, geleneksel aile değerlerini koruyacağı söylemiyle de Hristiyanlardan destek görmüştü.

Eski Sao Paulo Belediye Başkanı Fernando Haddad ise yolsuzluk nedeniyle cezaevinde olan eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva tarafından destekleniyor.

Haddad, Bolsonaro'nun söylemlerinden rahatsız kitleler arasında güven uyandırmış durumda. Twitter'da, "Şiddete, askeri diktatörlüğe ve özgürlüğün eksikliğine inanmıyorum" mesajını paylaşmıştı.