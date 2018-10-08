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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib mutabakatını "geçici bir önlem" olarak tanımladı ve silahlı muhaliflerin elinde kalan en önemli bölge olan İdlib'in Şam yönetimine geçeceğini söyledi.

Suriye devlet haber ajansı SANA, Beşar Esad'ın Baas Partisi'nin merkez yürütme komitesi toplantısında, "Mutabakat, devletin kan gölünü durdurmak da dahil olmak üzere cephede pek çok kazanım elde etmesini sağlayan geçici bir önlem" dediğini aktardı.

Esad toplantıdaki konuşmasını, "İdlib ve teröristlerin kontrolü altında olan diğer Suriye toprakları da Suriye devletine dönecek" şeklinde sürdürdü.

Verilen süre 15 Ekim'e kadar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 17 Eylül'de Suriye'nin İdlib kentinde hükümet ile silahlı muhalif örgütlerin elindeki kesimler arasında silahtan arındırılmış bir bölge kurulmasına karar vermişti.

Suriye'deki silahlı muhalifler, ağır silahlarını İdlib'deki silahtan arındırılmış bölgeden çekmeyi günler içinde tamamlamayı beklediklerini söylüyorlar.

Mutabakata göre, 15 Ekim tarihine kadar İdlib'de silahlı muhalif örgütler ile Suriye ordusu arasındaki temas hattında 15-20 kilometre genişliğinde silahtan arındırılmış bir bölge kurulacak.

10 Ekim tarihine kadar tüm silahlı muhalif örgütlerin ellerindeki füze sistemleri, top ve tank gibi ağır silahları bölgeden çekmeleri planlanıyor.

Türk ve Rus ordusuna bağlı birliklerin, silahtan arındırılmış bölgede devriye gezmeleri de üzerinde anlaşmaya varılan bir diğer nokta oldu.

Bu anlaşmanın ardından İdlib'e bir süredir beklenen askeri operasyonun şu aşamada yapılmasından vazgeçildiği açıklanmıştı.