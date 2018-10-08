Nobel Ekonomi Ödülü sürdürülebilir kalkınma çalışmaları yürüten Nordhaus ve Romer'ın

Telif hakkı Getty Images Image caption Nobel Ekonomi Ödülü 1968'den bu yana veriliyor.

Amerikalı ekonomistler William Nordhaus ve Paul Romer iklim değişikliği ve teknolojik buluşları makroekonomik analizlere entegre eden çalışmalarıyla Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada "Nordhaus ve Romer'in buluşları, piyasa ekonomisinin doğa ve bilgiyle nasıl etkileşime girdiğini açıklayan modelleri inşa ederek ekonomik analizin ufuklarını büyük ölçüde genişletti" denildi.

Akademi, Yale Üniversitesi'nden Nordhaus ekonomi ve iklim arasındaki etkileşimi tanımlayan ilk nicel modeli yaratan insan olduğunu vurguladı.

New York Üniversitesi'nden Romer'in de "ekonomik güçlerin şirketlerin yeni fikirler ve keşifler üretme konusundaki istekliliğini nasıl yönettiğini gösterdiği ve içsel büyüme teorisi diye bilinen yeni bir kalkınma modelinin temellerini attığı" belirtildi.

'Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme'

Akademi'nin açıklamasında ayrıca "Bu yılki ödüllerin sahipleri kesin sonuçlara varan çalışmalar yapmadı, ancak buluşları sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi nasıl başarabileceğimiz sorusunu yanıtlamaya bizi önemli ölçüde yaklaştırdı" denildi.

1 milyon dolar para ödüllü Nobel Ekonomi Ödülü İsveç Merkez Bankası'nın 300. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 1968'de verilmeye başlandı.

Ekonomi ödülü İsveçli sanayici Alfred Nobel'in 1895'te bıraktığı ödül vasiyetinde yer alan 5 daldan biri değildi.