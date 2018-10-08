New York'ta limuzin kazası: 20 ölü

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ABD'nin New York eyaletine bağlı Schoharie kasabasında bir limuzinin karıştığı kazada, doğum günü partisine giden 18 kişi ile 2 yaya hayatını kaybetti. Eyalet polisi, yasa gereği limuzin yolcularının emniyet kemeri takmasının zorunlu olmadığını açıkladı.

Polise göre Cumartesi gecesi meydana gelen kazada, 2001 model Ford marka limuzin, kavşakta bir araca çarptıktan sonra yakınlardaki bir mağazanın parkındaki yayaların arasına daldı.

4 kız kardeş ve 2 yeni evli çift öldü.

Yayalara çarptıktan sonra yoldan çıkarak bir ağaca çarpan aracın sürücüsü de hayatını kaybetti.

Kazanın nedeni bilinmiyor.

Ölenlerin kimlikleri de açıklanmadı.

Kazadan sonraki ilk haberlerde limuzindekilerin bir düğüne gittikleri belirtilmişti. Ancak daha sonra bunun doğum günü partisi olduğu açıklandı.

Bir görgü tanığı, kaza sırasında önce büyük bir ses sonra da çığlıklar duyduğunu söyledi.

2009'dan sonraki en ölümlü kaza

Ulusal Taşımacılık Emniyeti Komisyonu, bunun kentte 2009'dan bu yana medyana gelen en yüksek ölümlü kaza olduğunu duyurdu.

Kaza yerindeki incelemelerin en az 5 gün süreceği açıklandı.

New York'ta araç yayalara çarptı: 1 ölü, en az 23 yaralı