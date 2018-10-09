Trump'tan Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili 'Endişeliyim' açıklaması

Telif hakkı Getty Images Image caption Kaşıkçı için İstanbul'da düzenlenen protestolardan biri.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğuna dair haberlerden dolayı endişeli olduğunu açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bununla ilgili endişeliyim. Bu konuyu duymak hoşuma gitmiyor. Şu anda bununla ilgili hiç kimse hiçbir şey bilmiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise daha erken saatlerde yaptığı açıklamada, Suudi yetkililerin Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıktığını ispatlaması gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan vatandaşı muhalif gazeteci Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de ülkesinin İstanbul Başkonsolosuğu'na girmesinden bu yana haber alınamıyor.

Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın 'öldürüldüğü' ihtimali üzerinde duruyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar ile ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

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Erdoğan: Hedefimiz bir an önce neticeye ulaşabilmek

Erdoğan, Macaristan ziyaretinde yaptığı açıklamada, konuyla ilgili hem hukuki hem adli hem de idari çalışmaların sürdüğünü söyledi:

"Bu kişi dışarı çıktığı zaman nişanlısıyla tekrar buluşarak gitmesi gereken yere gitmez mi? Gider. Bütün bunlarla birlikte ayın 2'sinden bu yana şu anda elde herhangi bir belge, bilgi, bulgu yok. Bize müracaat edildiği andan itibaren şu anda gerek Emniyet teşkilatımız gerek İstihbarat teşkilatımız hepsi bununla ilgili seferber olmuş durumdalar.

"İlk andan itibaren Adalet Bakanlığına verdiğimiz talimatla İstanbul Başsavcılığımız bu noktada hemen teyakkuza geçmiş ve bununla ilgili işin hem hukuki hem adli hem idari bütün bu çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar devam ederken hedefimiz bir an önce neticeye ulaşabilmek. Şu anda bakıyoruz, yazılı ve görsel medyada çok çok farklı haberler çıkıyor. Bunlar ister istemez bizi de düşündüren konular."

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"Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendilerini kurtaramaz. İlgili merciler onlar da bu konuda müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer çıkmışsa bunu siz görüntülerle de olsa ispat etmek durumundasınız, ispat edeceksiniz."

Türkiye, olayla ilgili olarak Suudi Arabistan Büyükelçisini iki kez Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda arama için izin istedi.

Suudi Veliaht Prensi, Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili iddiaları yalanlarken, Türk hükümetinin istemesi durumunda başkonsolosluk kapılarının açılabileceğini söylüyor.