ABD'de tartışmalı Yüksek Mahkeme seçimi: Trump Kavanaugh'dan özür diledi

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ABD'de Yüksek Mahkeme üyeliği için ABD Başkan Donald Trump tarafından aday gösterilen ve adaylık sürecinde kendisine cinsel saldırı suçlamaları yöneltilen Yargıç Brett Kavanaugh, bugün yemin ederek göreve başladı.

ABD tarihindeki en tartışmalı Yüksek Mahkeme onay süreçlerinden birinin ardından Trump, Kavanaugh'dan tüm ülke adına özür diledi.

Beyaz Saray'da gerçekleşen yemin töreninde, "Ulusumuz adına, Brett ve tüm Kavanaugh ailesinden katlanmak zorunda kaldıkları korkunç acı nedeniyle özür diliyorum" dedi.

Tören sırasında Beyaz Saray'ın dışında ise protesto gösterisi düzenlendi.

Kavanaugh'un adaylık süreci, California Üniversitesi'nden Profesör Christine Blasey Ford'un 1982'de Kavanaugh'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürmesinin ardından tartışmalı bir hale bürünmüştü. Kavanaugh hakkında 2 kadın daha cinsel taciz iddiasında bulunmuştu.

Haftalarca süren sert tartışmalar ve protesto gösterilerinin gölgesinde gerçekleşen Senato'daki oylamada, Kavanaugh'un üyeliği 48 'Hayır' oyuna karşın 50 'Evet' oyu ile onaylanmıştı.

Kavanaugh hakkındaki iddiaları yalanlamıştı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Tören sırasında Beyaz Saray'ın dışında protesto gösterisi düzenleyen eylemciler "Hile" yazdı

ABD Başkanı Trump, törende yaptığı konuşmada, suçlamaları "yalan kampanyası" olarak nitelendirdi ve Kavanaugh'un "masumiyetinin" kanıtlandığını söyledi.

Geçen hafta Federal Soruşturma Bürosu (FBI) iddialarla ilgili soruşturmayı tamamlamış, soruşturmanın sonucu kamuoyuna açıklanmamıştı.

53 yaşındaki Yargıç Kavanaugh ise yemin töreninde daha uzlaşmacı bir ton takındı.

Çekişmeli onay süreci nedeniyle içinde bir öfke taşımadığını söyleyen Kavanaugh, Yüksek Mahkeme'ye siyaseti taşımayacağını kaydetti.

"Senato onay süreci çekişmeli ve duygusaldı. Bu süreç artık bitti. Artık olabildiğim en iyi yargıç olmaya odaklanıyorum" dedi.

Kavanaugh'un eşi ve iki kızı da yemin töreninde kendisine eşlik etti.

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ABD Başkanı Trump, Kavanaugh karşıtı tartışmaları siyasi bir çekişme olarak görüyor.

Tören öncesinde yaptığı açıklamada, Kavanaugh'un adaylığına karşı çıkan Demokratları "kötü" olarak tanımladı ve hakkındaki cinsel saldırı iddialarını "hile" şeklinde nitelendirdi.

Brett Kavanaugh'un adaylığının onaylanması, Yüksek Mahkeme'deki dengenin muhafazakarlar lehine değişmesi açısından da önemli.

Kavanaugh, ABD'nin en üst yargı kurumu olan dokuz üyeli Yüksek Mahkeme'de ömür boyu görev yapacak.

Kavanaugh hakkındaki iddialar

ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme üyeliği için Yargıç Brett Kavanaugh'ı aday göstermesi sonrası, 3 kadın geçmişte Kavanaugh'ın cinsel saldırısına uğradığını iddia etmişti.

Önce Palo Alto Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü olan Christine Blasey Ford, 1982'de Kavanaugh'ın cinsel saldırısına uğradığını öne sürmüştü.

Ardından da Deborah Ramirez isimli bir kadın New Yorker dergisine konuşarak, Brett Kavanaugh'ın Yale Üniversitesi'nin yurdundaki bir parti sırasında, cinsel organını yüzüne bastırdığını iddia etmişti.

Julie Swetnick adlı bir kadın da yine 1980'lerde Kavanaugh'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.

Komisyonda ifade veren ve "Cinsel saldırı iddiaları hesaplı bir siyasi darbe" diyen Kavanaugh ise suçlamaları reddetmişti.