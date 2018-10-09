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Türk Lirası'ndaki (TL) sert değer kaybı sonrası İstanbul'daki onlarca tarihi yalının başta Katar olmak üzere Orta Doğu ülkelerine satıldığı belirtiliyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan uluslararası gayrimenkul yatırım danışmanları, yalı sahiplerinin "TL'nin değer kaybını fırsat bilerek" lüks malvarlıklarını nakde çevirme peşinde olduğunu söyledi.

AFP'nin haberine göre, İstanbul Boğazı'na bakan 600'e yakın yalıdan 60'ı, şu anda satışta.

Yalıların satış fiyatı ise "100 milyon doları" bulabiliyor.

'Körfez ülkeleri için cennete dönüştü'

Telif hakkı AFP Image caption Yalıların bazıları, Türkiye'nin en büyük aile holdingleri Koç ve Sabancı'nın mülkiyetinde.

ABD ile yaşanan gerilimin tırmanmasıyla TL yılın başından bu yana yüzde 40'a yakın değer kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte gayrimenkul alım satım ve kiralamalarının döviz üzerinden yapılması da yasaklanırken, geçtiğimiz ay yabancı yatırımcılara TC vatandaşlığına geçme ve pasaport alma konusunda teşvikler getirildi.

AFP'ye konuşan kaynaklar, talipliler arasında Türkiye'den yatırımcılara rastlamak neredeyse imkansızken, Ankara'nın Körfez'deki başlıca müttefiki sayılan Katar ile bazı Orta Doğu ülkelerinin bu yalılara büyük ilgi gösterdiğini kaydetti.

ANKA yatırım şirketinin satış direktörü Hamed Elhamian, "TL değer kaybederken İstanbul, Körfez ülkelerinde alım gücü daha yüksek olan insanlar için cennete dönüştü" ifadelerini kullandı.

Elhamian ayrıca, Körfez ülkelerindeki yatırımcıların TL'nin yakın gelecekte yeniden değer kazanacağı ve bu yatırımların karşılık bulacağı beklentisinde olduğu görüşünü paylaştı.

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Lüks gayrimenkul danışmanlığı yapan Uğur Ayhan da başta Orta Doğu ülkeleri olmak üzere yabancı alıcıların geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye ilgisini artırdığı görüşüne katılıyor.

Ayhan, "İran ve Azerbaycan'dan potansiyel müşteriler oluyor ama müşteri portföyümüzün merkezinde Katar var" diyor.

Yabancı yatırımcılara vatandaşlık ve pasaport teşviği

Haberde ayrıca, yabancı yatırımcıları İstanbul'a çeken bir başka etkenin, birçok önemli ülkeye vizesiz seyahat imkânı sunan Türkiye pasaportu olduğuna dikkat çekiliyor.

Resmi Gazete'de geçen ay yayımlanan düzenlemeyle Türk vatandaşlığı alabilmek için en az 2 milyon dolar olan sabit sermaye yatırımı şartı, 500 bin dolara indirildi. Gayrimenkul satın alarak vatandaşlığa geçme şartı da eskiden 1 milyon dolar iken, yeni düzenlemeyle 250 bin dolara düşürüldü.

Uğur Ayhan ise, son düzenlemenin yeni yapılan konutlara talebi artırsa da, yalıların birçok yatırımcının alım gücünü aşacağını söylüyor:

"250 bin dolarlık yalıyı bırakın, lüks bir apartman dairesi almak bile mümkün değil."

Telif hakkı AFP Image caption Uğur Ayhan

AFP'ye konuşan gayrimenkul uzmanı Pınar Ayıkcan Tuna ise, İstanbul Boğazı'nda sıralanmış yüzlerce yalıdan 360'ının tarihi değeri olduğunu vurguluyor.

Dolayısıyla alıcıların her türlü restorasyon ve yenileme için yetkililerden izin alması gerekli.

"Güç göstergesi"

Türk dizilerinin bu yalılarda çekiliyor olmasının da Orta Doğu ülkelerinin ilgisini artırdığı belirtilen haberde, Arap turistler için Aşk-ı Memnu gibi dizilerin geçtiği yalılara turlar düzenlendiğine dikkat çekiliyor.

"Bu diziler bizim için yurt dışındaki en büyük reklam görevi görüyor" diyen Tuna, Orta Doğu ülkelerinde yaşayanlar için İstanbul Boğazı'nda bir yalı sahibi olmanın "güç göstergesi" olarak görüldüğü görüşünde.

Telif hakkı AFP Image caption Pınar Ayıkcan Tuna

Yalı sahiplerinden Fransız-Türk vatandaşı Reha Grandjean'a göre, evinin değeri de buradan geliyor:

"Burayı satışa koyduğum an herkes kendi 'yalısına', kendi küçük cennetine sahip olmak isteyecek."