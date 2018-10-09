Macar basınında Erdoğan'ın ziyareti: 'İstanbul, Moskova, Berlin üçgeni arasında yaşıyoruz'

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Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan ziyareti ülke basınında geniş yer buldu.

Hükümete yakın "Magyar Idök" gazetesi ziyaretle ilgili olarak Başbakan Viktor Orban'ın "Türkiye'nin istikrarı Macaristan'ın güvenliğinin teminatıdır" cümlesini başlığa çıkardı.

Gazete, Orban'ın basın toplantısında Macaristan'ın güvenliği açısından güçlü ve istikrarlı bir Türkiye'ye ihtiyaç olduğunu, çünkü Türkiye'nin bulunduğu bölgenin ancak bu şekilde barışa kavuşabileceğini ve Avrupa'ya yönelik kaçak göçmen akımının da ancak bu şekilde durdurulabileceğini söylediğini yazdı.

HVG dergisi, Erdoğan ve Orban tarafından düzenlenen basın toplantısını yorumladığı haberinde Orban'ın "İki ülke arasındaki ilişkiler karşılıklı saygıya dayanıyor, ancak Macaristan açısından şimdi çok daha fazlası söz konusu" cümlesini manşete çekti.

Dergi iki lider arasında diğer konuların yanı sıra "terörle mücadele" konusunun da gündeme alındığını vurgulayarak, buradan Orban'ın iki ülke arasında gündeme gelmesi beklenen askeri işbirliği konusuna geçtiğini, "İki ülke arasında silah sanayinde sıkı bir işbirliği planlıyoruz" dediğine vurgu yaptı.

Muhalif Nepszava gazetesinin Erdogan'ın ziyaretiyle ilgili olarak hazırladığı haberleri arasında "Macaristan'daki yabancılara karşı nefret kampanyasını Türkler de hissediyor" başlığıyla okuyucuya sunduğu bir röportaj dizisi öne çıktı.

Nepszava gazetesi bu yazısında Budapeşte'nin dört yanını saran Türk dönercilerle röportajlar yapmış. Gazete bu röportaj dizisinde sayısı en fazla birkaç bini bulan Budapeşte Türkleri arasındaki siyasi ayrışmaları öne çıkarmış. Macaristan'daki Türk seçmenlerin geleneksel olarak Türkiye'deki seçimlerde muhalefete oy verdiğini vurgulayan gazete, hem Budapeşte'de yaşayan AKP'lilerle ve hem de bir zamanlar aktif faaliyet gösteren, ama son zamanlarda tamamen geri çekilen Fethullah Gülen taraftarlarıyla da görüşmüş.

'Bu kadar da yandaşlık olmaz'

Index haber portalı ziyaretle ilgili gelişmeleri ele aldığı haberler arasında Orban'ın "İstanbul, Moskova, Berlin üçgeni arasında yaşıyoruz" cümlesini manşete çekti.

Haber portalı basın toplantısının ilginç bir anını ayrıca ele aldı.

Hükümet yandaşı bir gazetecinin artık sorulara geçildiğinde Erdoğan'a "Size karşı Avrupa'da sürekli eleştiriler var, ama buna rağmen Avrupa'daki Türklerin çoğu sizi destekliyor, bunu nasıl yorumluyorsunuz" sorusunun gülümsemelere neden olduğuna da değindi. İndex "Bu kadar da yandaşlık olmaz" saptamasını yaptı.

Origo Haber portalı ise ziyaretle ilgili haberleri arasında Macaristan'da faaliyet gösteren Türk şirketleriyle ilgili haberiyle öne çıkıyor. Macaristan'da toplam 298 Türk şirketi bulunduğunu saptayan haber, bu sayının çok hızlı bir şekilde arttığını vurguladı. Origo'nun haberine göre sadece 2018'in ilk 3 ayında Macaristan'da 53 yeni Türk şirketi kuruldu.