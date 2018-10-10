Bulgar gazetecinin ölümüyle ilgili olarak Almanya'da bir kişi gözaltında

Telif hakkı Reuters

Bulgar gazeteci Viktoria Marinova'nın tecavüz edildikten sonra boğularak öldürülmesiyle ilgili olarak Almanya'da bir Bulgar vatandaşının gözaltına alındığını açıklandı.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov, cinayetten iki gün sonra Ruse kentinden Almanya'ya gittiği belirlenen 21 yaşındaki Severin Krasimov adlı zanlıdan alınan DNA örneklerinin Marinova'nın kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle uyuştuğunu söyledi.

Başsavcı Sotir Tsatsarov da hurda metal hırsızlığından sabıkası olduğu belirtilen Krasimov'un Ruse'deki evinde, gazetecinin eşyalarının bulunduğunu duyurdu.

30 yaşındaki Marinova'dan, Cumartesi günü Ruse kentindeki Danube nehri kenarında koşuya gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Krasimov'un Ruse'de Marinova'nın evine yakın bir yerde oturduğu belirtiliyor.

Zanlının Bulgaristan'a iadesi için yakında mahkemeye çıkarılacağı açıklandı.

Ruse'den yayın yapan TVN televizyonunda muhabir ve sunucu olarak çalışan Marinova, hazırladığı son programda, Avrupa Birliği fonlarında yapılan yolsuzlukları araştıran iki gazeteciyle röportaj yapmıştı.

Polis cinayeti Marinova'nın hazırladığı haberlerle bağlantılandırmak konusunda "temkinli" olduklarını açıkladı.

Cinayet ülkede büyük öfke yarattı. Bulgaristan'da son bir yıl içinde üç gazeteci öldürüldü.