Cemal Kaşıkçı olayı: 2 Ekim'de İstanbul'da neler yaşandı?
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Cemal Kaşıkçı olayı: 2 Ekim'de İstanbul'da neler yaşandı?

  • 10 Ekim 2018

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiği 2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor.

Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, güvenlik kaynaklarının basınla paylaştığı görüntülerde 2 Ekim'de Suudi Arabistan'dan bir ekibin Türkiye'ye geldiği görülüyor.

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