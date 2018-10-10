Cemal Kaşıkçı olayı: 2 Ekim'de İstanbul'da neler yaşandı?

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiği 2 Ekim'den bu yana haber alınamıyor.
Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, güvenlik kaynaklarının basınla paylaştığı görüntülerde 2 Ekim'de Suudi Arabistan'dan bir ekibin Türkiye'ye geldiği görülüyor.
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