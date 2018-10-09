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ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley beklenmedik bir kararla istifa etti. Başkan Trump, istifayı kabul ettiğini açıkladı.

Başkan Trump ve Haley bu gelişme sonrası Oval Ofis'te birlikte gazetecilere karşısına çıktı.

Trump, Haley'nin 6 ay önce kendisine bir süre dinlenmek istediğini aktardığını, görevinde çok başarılı olduğunu ve onu yakında yönetimde başka bir görevde görmek istediğini söyledi.

Haley ise 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını ve Trump'ı destekleyeceğini söyledi.

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Ocak 2017'de atanmıştı

Eski South Carolina Valisi Haley, Ocak 2017'de ABD'nin BM Büyükelçiliği görevine atanmıştı.

Haley, Nisan ayında Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow ile kamuoyu önünde tartışmıştı.

Kudlow, Haley'nin Rusya'ya yönelik bir dizi ek yaptırımı önceden açıkladığını, "bir an kafa karışıklığı yaşadığını" söylemişti.

Haley ise birkaç saat içinde Fox News'a çıkarak Kudlow'a "Saygısızlık etmek istemem ama şaşkın falan değilim" yanıtını vermişti.

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Başta Trump'ı eleştirmişti

Hindistan kökenli göçmen bir aileden gelen Nikki Haley, seçim kampanyasının başında Donald Trump'ı eleştirmiş bir isimdi.

Nikki Haley, Aralık 2017'de yaptığı bir açıklamada da, Trump'ı cinsel saldırıyla suçlayan kadınlara "kulak verilmesi gerektiğini" söylemişti.

Haley geçmişte yaptığı bir açıklamada da Trump'ın söyleminin bir dünya savaşını tetikleyebileceği belirtmişti.