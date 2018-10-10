İngiltere, Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili acil yanıt istedi

Telif hakkı Getty Images Image caption İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt

İngiltere, Suudi Arabistan'dan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili acil yanıt istedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr ile konuyu telefonda görüştüğü bildirildi.

Hunt, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçisi ile konuyu görüşmek üzere bir araya geldiğini duyurdu.

"Cemal Kaşıkçı ile ilgili acil cevaplar istemek üzere Suudi Büyükelçi ile az önce bir araya geldik" diyen Hunt'ın açıklamasının devamı şu şekilde:

"Gazetecilere karşı şiddet tüm dünyada artıyor ve ifade özgürlüğüne büyük bir tehdit arz ediyor. Basında çıkan haberlerin doğruluğu kanıtlanırsa, konuyu ciddi bir şekilde ele alacağız. Arkadaşlıklar ortak değerler üzerine kurulur."

@Jeremy_Hunt tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Just met the Saudi ambassador to seek urgent answers over Jamal Khashoggi. Violence against journalists worldwide is going up & is a grave threat to freedom of expression. If media reports prove correct, we will treat the incident seriously - friendships depend on shared values. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 9 Ekim 2018

İngiltere'nin aksine ABD, konuyu henüz Suudi Arabistan ile görüşmediklerini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ile ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Trump bir aşamada bu konuda Suudi yetkililerle görüşeceğini kaydetti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın hayatta olup olmadığı konusunda bilgilerinin olmadığını söyledi.

"Ona ne olduğunu bilmiyoruz. Bu konuda bir bilgimiz yok" diyen Nauert, "Ne olduğuyla ilgili şimdiden bir yargıda bulunmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Analiz BBC Diplomasi Muhabiri James Robbins: İngiltere Suudilere açıkça Kaşıkçı'nın hayatta olduğunu kanıtlamaları gerektiğini söyledi ve bunu yapmanın en iyi yolu onu televizyona çıkarmak olacaktır. Yakın bir zamanda bu olmazsa, İngiltere ve müttefiklerinin Suudi Arabistan'ın sınırı aştığı sonucuna varmaları muhtemel. Salisbury saldırısından ve akabinde Rusya'ya verilen uluslararası cezadan sonra, Batılı hükümetlerin Suudi krallığına karşı harekete geçmemesi oldukça zor olacaktır, askeri ve ekonomik bağları ne kadar sıkı olursa olsun.

BM'den Türkiye ve Suudi Arabistan'a işbirliği çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Türkiye ve Suudi Arabistan'a Kaşıkçı'nın "zorla kaybedilme" ve öldürülme ihtimalini araştırma çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü Ravina Shamdasani Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Kaşıkçı'nın kaybolmasına dair Türkiye ve Suudi Arabistan'ı hızlı ve tarafsız bir araştırma için işbirliği yapmaya ve araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya çağırıyoruz" dedi.

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosuğu'na girmesinden bu yana Cemal Kaşıkçı'dan haber alınamıyor.

Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın "öldürüldüğü" ihtimali üzerinde duruyor. Riyad ise bu iddiaları reddediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlatmasının ardından, Suudi Arabistan Türkiye'nin talebi üzerine başkonsolosluğunun aranmasına izin verdi.