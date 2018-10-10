İngiltere, Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili acil yanıt istedi
İngiltere, Suudi Arabistan'dan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili acil yanıt istedi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr ile konuyu telefonda görüştüğü bildirildi.
Hunt, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın İngiltere Büyükelçisi ile konuyu görüşmek üzere bir araya geldiğini duyurdu.
"Cemal Kaşıkçı ile ilgili acil cevaplar istemek üzere Suudi Büyükelçi ile az önce bir araya geldik" diyen Hunt'ın açıklamasının devamı şu şekilde:
"Gazetecilere karşı şiddet tüm dünyada artıyor ve ifade özgürlüğüne büyük bir tehdit arz ediyor. Basında çıkan haberlerin doğruluğu kanıtlanırsa, konuyu ciddi bir şekilde ele alacağız. Arkadaşlıklar ortak değerler üzerine kurulur."
İngiltere'nin aksine ABD, konuyu henüz Suudi Arabistan ile görüşmediklerini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ile ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi.
Trump bir aşamada bu konuda Suudi yetkililerle görüşeceğini kaydetti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert de gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın hayatta olup olmadığı konusunda bilgilerinin olmadığını söyledi.
"Ona ne olduğunu bilmiyoruz. Bu konuda bir bilgimiz yok" diyen Nauert, "Ne olduğuyla ilgili şimdiden bir yargıda bulunmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.
BM'den Türkiye ve Suudi Arabistan'a işbirliği çağrısı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Türkiye ve Suudi Arabistan'a Kaşıkçı'nın "zorla kaybedilme" ve öldürülme ihtimalini araştırma çağrısında bulundu.
BM Sözcüsü Ravina Shamdasani Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Kaşıkçı'nın kaybolmasına dair Türkiye ve Suudi Arabistan'ı hızlı ve tarafsız bir araştırma için işbirliği yapmaya ve araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya çağırıyoruz" dedi.
2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosuğu'na girmesinden bu yana Cemal Kaşıkçı'dan haber alınamıyor.
Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın "öldürüldüğü" ihtimali üzerinde duruyor. Riyad ise bu iddiaları reddediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlatmasının ardından, Suudi Arabistan Türkiye'nin talebi üzerine başkonsolosluğunun aranmasına izin verdi.
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