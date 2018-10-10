ABD'nin Florida eyaleti 'on yıllardır görülen en yıkıcı' kasırgaya hazırlanıyor

Telif hakkı Getty Images Image caption Floridalıları evlerini kasırgadan korumaya çalışıyor

ABD'nin Florida eyaleti, Çarşamba günü öğle saatlerinde kıyı şeridini vurması beklenen "on yıllardır görülen en yıkıcı" kasırgaya hazırlanıyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, saatte 193 kilometreye ulaşacak olan rüzgar hızıyla Florida eyaleti kıyılarına yaklaşmakta olan Michael Kasırgası'nın şiddetinin 3. kasırga seviyesine çıkarıldığını açıkladı.

ABD Ulusal Hava Servisi, bu hızdaki rüzgarların sağlam inşa edilmiş evlerin bile çatılarına ve duvarlarına zarar verebilecek boyutta olduğunu belirtiyor.

Bu nedenle Federal Acil Durum Yönetim Kurumu Başkan Yardımcısı Jeff Byard, gazetecilere yaptığı açıklamada, Florida eyaltinde 500 bin kişinin tahliye ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'nın tamamında olağanüstü hâl ilan etti ve böylece bölgeye federal yardım yapılmasının önünü açmış oldu.

Trump, Salı günü muhabirlere yaptığı açıklamada, "Yaklaşan kasırgaya karşı hazırlıklıyız" dedi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Floridalılar teknelerini iç kesimlerdeki depolara taşıyor

'Ölüm kalım meselesi olabilir'

Florida Valisi Rick Scott da kasırgayı "canavarvari" olarak nitelendirdi ve kasırganın Florida burnunu on yıllardır vuran en yıkıcı kasırga olacağını söyledi.

Vali Scott, özellikle kıyıda oturanların evlerini terk etmesine yönelik yaptığı çağrıda, "Bu ölüm kalım meselesi olabilir" dedi:

"Tahliyelerin zahmetli olduğunu anlayabiliyorum, ancak bu fırtına burnun kıyı şeridi boyunca dev dalgaların yanı sıra çok şiddetli yağmur ve sert rüzgarlara yol açacak. Eğer bölgeden ayrılmanız söylendiyse, gitmek zorundasınız. Ölüm kalım meselesi olabilir."

Florida'da 2 bin 500 asker kasırgaya hazırlık için Salı günü göreve çağrıldı.

Telif hakkı AFP Image caption Uydu görüntüsü

Alabama eyaletinin tamamında ve Georgia eyaletinin bazı bölgelerinde de olağanüstü hâl ilan edildi.

Meteoroloji uzmanları, ABD'nin bazı bölgelerinde yağmurun 30 santimetreyi, dalgaların ise 3,6 metreyi bulabileceğini kaydediyorlar.

Uzmanlar, Alabama eyaletinde muhtemel hortumlara karşı da uyardı.

ABD Ulusal Hava Servisi, yaklaşık 483 kilometrelik sahil şeridinin tehlike altında olduğunu açıkladı.

Telif hakkı EPA Image caption Michael Kasırgası Küba'yı da vurdu

Kasırganın Çarşamba günü öğle saatlerinde Florida eyaleti kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Hafta sonu Orta Amerika ülkelerini vuran kasırganın burada 13 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildiriliyor.

Kasırganın Meksika Körfezi kıyılarını vurmasının ardından, ABD'nin doğu kıyılarına doğru ilerlemesi bekleniyor.