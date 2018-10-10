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İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim tarihinde girmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmüş olabileceğini söyleyen Türk ve ABD'li yetkililer Amerikan basınına konuştu.

Washington Post'a bilgi veren ABD'li bir yetkili, ABD istihbaratının Suudi yetkililerin görüşmelerini takibe aldığını ve Kaşıkçı'nın kaçırılması yönünde planların dinlendiğini ifade etti. Haberde ismi gizli tutulan yetkilinin, "Suudiler Kaşıkçı'yı Suudi Arabistan'a götürmeyi amaçlıyordu" dediği belirtildi.

New York Times gazetesine konuşan bir Türk yetkili ise 2 Ekim tarihinden bu yana kayıp olan Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü, cesedinin kemik testeresi kullanılarak ayrıldığını öne sürdü.

İsmi gizli tutulan Türk yetkili, Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün uçakla İstanbul'a indiği tespit edilen Suudi Arabistan vatandaşı 15 kişinin bu operasyon için yanlarında gerekli teçhizatı getirdiğini de iddia etti.

Olayı, Quentin Tarantino'nun yönettiği "Ucuz Roman (Pulp Fiction) filmi gibi" sözleriyle nitelendiren aynı yetkilinin, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra iki saat içerisinde öldürüldüğü iddiası da dile getirdiği noktalardan biri.

Telif hakkı Reuters Image caption Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan başkonsolosluğuna girişini gösteren güvenlik kamerası görüntüleri basınla paylaşılmıştı. Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk binasından ayrıldığını gösteren herhangi bir kaydın bulunamadığını ifade ediyor.

Washington Post gazetesinde Türk yetkililere ve uçak sefer takibi hizmeti veren internet sitelerine dayandırılan bir başka iddiada da 2 Ekim günü iki ayrı Gulfstream tipi özel uçağın İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı ileri sürüldü.

'2 Ekim'de 15 Suudi vatandaşı İstanbul'a gitti' iddiası

Haberde uçakların Riyad merkezli Sky Prime Aviation adlı firmaya ait olduğu ve uçuş takibi yapan AirNavRadarBox sitesinin verilerine göre ilk uçağın TSİ 03.15'te Atatürk Havalimanı'na indiği ifade edildi. İkinci uçağın iniş saati ise TSİ 16.15 olarak belirlendi

Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın öldürüldüğü ya da kaçırıldığı iddialarını reddederken, gazetecinin kaybolduğu 2 Ekim gününde İstanbul'a herhangi bir heyet gönderilmediğini, ilk ekibin 6 Ekim Cumartesi günü yürütülen soruşturmaya yardımcı olmak adına Türkiye'ye gittiğini savunuyor.