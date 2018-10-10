Telif hakkı Getty Images Image caption Club Brugge teknik direktörü Ivan Leko, soruşturma kapsamında ifadesi alınan isimler arasında.

Belçika federal polisi, ülke futbolunun iki büyük takımı Anderlecht ve Club Brugge'ün de aralarında bulunduğu bir çok kulübe, "mali dolandırıcılık, vergi kaçırma ve kara para aklama" soruşturması kapsamında operasyon düzenledi.

Belçika basınına göre aralarında eski Anderlecht yöneticisi Herman Van Holsbeeck ve Club Brugge'nin Hırvat çalıştırıcısı Ivan Leko'nunda bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Club Brugge Başkanı Bart Verhaeghe, televizyon kanalı VTM Nieuws'a konuştu ve "Club Brugge soruşturma konusunda tam bir işbirliği içerisinde olacak. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok" dedi.

Operasyon düzenlenen kulüpler:

Club Brugge

RSC Anderlecht

Racing Genk

AA Gent

Kortrijk

Lokeren

Belçika basınına yansıyan haberlere göre, gözaltına alınanlar arasında hakemler Sébastien Delferière ve Bart Vertenten ile Club Brugge teknik direktörü Ivan Leko'nun da bulunuyor.

Soruşturma yurtdışına uzandı

Ülkenin önde gelen futbolcu menajerleri Dejan Veljkovic ve Mogi Bayat'ın gözaltına alınması ile başlayan operasyon derinleştirildi.

L'Echo gazetesine göre federal savcılık, futbol kulüpleriyle ilgili iki konuyu soruşturuyor. Birincisi futbol ortamında finansal sahtekarlık ve kara para aklama iddiası. Savcılığa göre menajerler, inşaat sektörü aracılığıyla Belçika'daki transfer ücretleri ve komisyonlar üzerinden vergi kaçırıyor.

İkinci soruşturma gerekçesi ise Jupiler Pro League'de maçlardaki müdahale ve şike iddialarıyla ilgili.

Operasyon sadece Belçika ile sınırlı değil. Eşzamanlı olarak Fransa, Lüksemburg, Kıbrıs, Karadağ, Sırbistan ve Makedonya'da 13 ayrı ev ve iş yerine baskın yapıldı. Zanlılara ait banka hesapları ve belgelere el kondu.