1,2 milyon dolarlık şarap çaldı, mahkemeye çıkmadan önce otelin 33'üncü katından atladı

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ABD'de Goldman Sachs'ın yeni CEO'su David Solomon'dan 1,2 milyon dolar değerinde şarap çaldığı suçlamasıyla hakkında dava açılan bir adamın, mahkemeye çıkmadan önce New York'taki bir otelin 33'üncü katından atlayarak intihar ettiği bildirildi.

Avukatları, 41 yaşındaki Nicolas De-Meyer'i mahkeme salonunda beklerken ölüm haberini aldıklarını söyledi.

Sattığı şarapların parasıyla 14 ay süren bir dünya turuna çıkan De-Meyer, 2008-2016 yılları arasında David Solomon'un kişisel yardımcılığını yapıyordu.

Hakkındaki suçlamaları kabul eden De-Meyer'e 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi bekleniyordu. Ancak suçlamaları kabul ettiği için De-Meyer'in ceza indirimi alma ihtimali de vardı.

Soruşturma sırasında De-Meyer'in Solomon'dan çaldığı yüzlerce şişe şarabı Mark Miller takma adını kullanarak Kuzey Carolinalı bir tüccara sattığı belirtiliyor.

Telif hakkı AFP Image caption Goldman Sachs CEO'su David Solomon 'aile dostu' olarak nitelediği De-Meyer'in ölümünden büyük üzüntü duyduğunu açıkladı.

133 bin dolarlık 'sıvı kadife'

Çalınan şaraplar arasında uzmanların "Sıvı kadife" dedikleri yedi şişe Domaine de la Romanée-Conti şarabı da vardı.

New York Post gazetesine göre, şarap koleksiyoncusu olan Solomon, bu şişelere 133.650 dolar ödedi.

Hırsızlığın California'daki, yedi şişelik koleksiyonu bilen bir sanat koleksiyoncusunun ihbarıyla ortaya çıktığı söyleniyor.

De-Meyer Ocak'ta Fas'tan dönerken New York JFK havalimanında gözaltına alınmış, kefaletle serbest bırakılmıştı.

Atlamadan önce kızkardeşine mesaj gönderdi

Nicolas De-Meyer'in, Carlyle Hotel'deki odasının penceresinden atlamadan hemen önce kızkardeşine mesaj göndererek kendisini öldüreceğini söylediği belirtiliyor.

Kardeşinin bunun üzerine otele haber verdiği ancak De-Meyer'in bu sırada aşağı atladığı açıklandı.

Solomon, 'aile dostu' olarak nitelediği De-Meyer'in ölümünden büyük üzüntü duyduğunu açıkladı.